Asteriscos 114

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

Mientras los diputados locales valoran autorizarse o no su parte proporcional del aguinaldo, que superaría los 30 mil pesos, el presidente del Congreso del Estado, Ricardo Baptista dio la orden (al menos así lo dijeron) de negarle este beneficio a quienes laboran bajo el régimen de honorarios por no estar contemplado en su contrato, lo que inmediato generó preocupación ¿Qué destino tendrá ese dinerito?La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán abandonó a toda prisa la sesión de cabildo para evitar a los reporteros, quienes la cuestionarían si aceptará o no la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo por el caso Olayet Cabrera Carranco, la trabajadora municipal que fue privada de la vida por la negligencia de los altos mandos capitalinos.A pesar de los ajustes realizados por la presidenta municipal en varias carteras del ayuntamiento, ha mantenido su respaldo hacia Jesús Portillo en una de las áreas más sensibles, y paradójicamente menos aquilatada, con resultados adversos para su imagen pública. Haber cerrado ayer la puerta de su oficina para evitar a los representantes de los medios de comunicación fue un desatino.A más de uno desconcertó la ponencia de la diputada local panista, Areli Maya Monzalvo que acusó falta de voluntad de los gobiernos municipales (de Mineral de la Reforma) que han desfilado desde 1993 y que a la fecha no han solucionado la problemática de los fraccionamientos no recepcionados. El desconcierto viene porque su esposo es el alcalde de la mencionada demarcación.La encargada de implementar el programa para edificar cien universidades públicas, Raquel Sosa, recorrió la Escuela Normal Rural Luis Villerreal “El Mexe” en Francisco I. Madero, de cara a su reapertura, y regañó al líder de la CNTE, Armando Azpeitia, así como al presidente municipal, Pablo Guzmán, que insistían una y otra vez en revivir el sistema de internado. La respuesta fue NO.