DOBLE MORAL AZUL

Revisan aplicación de incremento que tendría el Impuesto Sobre Nómina

*** DOBLE MORAL AZULLa aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República el martes en la Cámara de Diputados sirvió para que los diputados federales panistas se ‘rasgaran las vestiduras’ en la defensa de las instituciones autónomas e independientes, todo lo contrario del #FiscalCarnal para Guanajuato.*** ALZAN LA VOZEn conferencia de prensa el coordinador de la bancada federal, Juan Carlos Romero Hicks, y la presidenta de la Comisión de Justicia, la leonesa Pilar Ortega, alzaron la voz por una “Fiscalía a modo”.*** LOS TUITEROSEn Twitter otros se quejaron: “México requiere de un fiscal que trabaje para los mexicanos y no para unos cuántos”, dijo el coordinador de los panistas de Guanajuato, Jorge Espadas. “Defenderemos tener un fiscal independiente y autónomo, México no requiere otra simulación”: Fernando Torres. Y temprano advirtió Éctor Jaime Ramírez que Morena aprobaría Fiscal carnal sin escuchar a la sociedad.*** DEBATE CANCELADOMuy atinado por cierto el llamado que desde Tribuna hizo Jorge Espadas para que Morena no rehuya al debate de todas las iniciativas y de todas las posturas. Lástima que en Guanajuato, donde son gobierno, el pase automático del procurador Carlos Zamarripa para ser el primer Fiscal, canceló esa reflexión.***VOZ NACIONALLa voz cantante de la bancada panista nacional en el tema de la Fiscalía General la tienen dos de casa: el coordinador Juan Carlos Romero y la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega. Ambos salieron a lamentar que no sólo habrá un #FiscalCarnal sino el modelo de una Fiscalía que no sirva.*REFORMA AL 102Recordaron que hace dos años -ambos eran senadores- el PAN y el PRD presentaron una iniciativa con respaldo de organizaciones de la sociedad civil, para modificar el artículo 102 constitucional con el objeto de garantizar la autonomía en el nombramiento y en la operación de la Fiscalía. “Cualquier acción que no sea cambiar el 102 es cirugía cosmética, no de corazón abierto”, retomó Juan Carlos.*SUJECIÓN DEL EJECUTIVOLa panista leonesa Pilar Ortega señaló en la conferencia que al no reformarse el 102 constitucional el gran problema es que persiste la sujeción de la Fiscalía al titular del Ejecutivo porque al final es quien manda la terna al Senado para elegir Fiscal, además de que está en su cancha la remoción del mismo.*DE QUÉ SE EXTRAÑANLo curioso es que en Guanajuato “el manto” del Ejecutivo sobre la Fiscalía es todavía peor. Ni siquiera tuvo que enviar una terna al Congreso del Estado para nombrar al Fiscal, fue un pase automático. Y en las condiciones de remoción pues es exactamente lo mismo, el Gobernador lo tiene en su total control. Igual que con las fiscalías especializadas cuyo nombramiento y remoción dependen del Fiscal.*MAL PARADOSY el problema no es pues de Juan Carlos, Pilar y el resto de los legisladores federales de Guanajuato que tienen la obligación de dar la batalla por una Fiscalía General que sirva, el problema es la postura contraria que toman como partido político que los deja muy, pero muy mal parados ante la ciudadanía.*HORA DE LA LEYEn Guanajuato la suerte del Fiscal ya está echada, pero queda aún la aprobación de la Ley de la Fiscalía General del Estado para, al menos, diseñar las mejores reglas posibles para su funcionamiento. Un tema es el de la autonomía de los servicios periciales que también piden para la Fiscalía Nacional.***MEDINA DICESobre la buena relación que hoy llevan Carlos Medina y Luis Alberto Villarreal (San Miguel echó a andar la plataforma tecnológica de seguridad que promueve el leonés) ayer escribimos que un grupo de liderazgos panistas, ante el escándalo por “los moches”, pidió que Villarreal dejara la coordinación de bancada. Carlos aclara que no pidió su salida sino desaparecer la partida presupuestal de los “moches”.***RECLAMO MIGRANTEEl activista migrante leonés radicado en California Omar Silva reclamó en sus redes sociales al gobernador Diego Rodríguez y al titular de la nueva Secretaría del Migrante, Juan Hernández, que don Ángel Calderón, el paisano de Yuriria que empujaron como uno de los suyos y que tiene el cargo de subsecretario, no cuenta con el apoyo material y humano para cumplir las funciones de su encargo.***LEY TAIBOEl Senado dio luz verde a la “Ley Taibo”, con lo que se despeja el camino al escritor Paco Ignacio Taibo para que pueda asumir oficialmente como titular del FCE. De los cuatro de casa las “morenas” Malú Micher y Antares Vázquez votaron a favor y los panistas Ale Reynoso y Erandi Bermudez, en contra.El Consejo Coordinador Empresarial de León se reunió con la presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado, Alejandra Gutiérrez Campos, para compartirle su propuesta sobre el esquema de administración de los recursos adicionales del incremento del 2 al 2.3% del Impuesto Sobre Nómina que se destinará para proyectos de seguridad pública y de desarrollo social.“Buscamos garantizar la adecuada y oportuna aplicación de los recursos que aportamos los empresarios a través del ISN, y profesionalizar y potenciar la participación ciudadana”, dijo José Arturo Sánchez.