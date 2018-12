Este jueves elcelebra con un concierto el octavo año de su apertura. Para hacer un recuento de lo que este recinto cultural ha traído para los leoneses su director,, habló para am.¿A qué debemos el privilegio de contar en esta ciudad con uno de los teatros de la ópera más importantes del País y América Latina?La época en que se inició el proyecto fue el resultado de momentos coyunturales que se conjugaron para que no sólo fluyeran los recursos, sino la voluntad de que hubiera en provincia un recinto de estas características.Desde que Sari Bermúdez estuvo al frente del Consejo Para la Cultura y las Artes, en el sexenio de Fox, ella impulsó mucho la descentralización de la cultura, trajo mucho ese discurso y el de hacer de México un país de lectores, entonces ella promovió la construcción de muchos centros estatales de cultura, como en Salamanca, en Baja California, en Tijuana y en Ensenada, por ejemplo y aquí se apoyó mucho el proyecto del Forum.Se inaugura en el 2010, en época del presidente Felipe Calderón, pero ya vienen con el impulso de que hayan coincidido presidentes del mismo “color” que los gobernadores.El desarrollo del Teatro y del Forum debe ir de la mano con la ciudad que es potente económicamente, muy ligada a los congresos y convenciones, como de turismo económico, de turismo de congresos y nuestra labor es seguir sembrando a para que se convierta en una ciudad de consumo cultural también; tenemos vuelos a Chicago, Los Ángeles, Houston y Dallas.Hay un campo de oportunidad, más allá de Bellas Artes, que es un gran recinto y es emblemático, yo creo que el Teatro del Bicentenario es otro de los lugares que tiene muy buen prestigio en materia operística.Con Bellas Artes es una competencia muy sana, muy buena, lo que pasa es que en Bellas Artes, cuando a veces los fines de semana ponen los carriles de bicicletas, que paran el tráfico, o que hay manifestaciones, cuesta trabajo para los cinturones de la gente que vive más al sur llegar a una ópera de Bellas Artes.Les representa una hora veinte minutos de tráfico. León es una ciudad todavía muy cómoda, y ha traído públicos que vienen de Querétaro, San Miguel de Allende, de Monterrey, toman su vuelo para venir a ver ópera, de la Ciudad de México; de la asociación Pro ópera vienen con sus acompañantes y tienen su esquema de irse de compras.Lo que queremos es lograr que la ciudad esté en el mapa, que las referentes sean buenos, que no nos comparen con una ópera que se hace en Querétaro que es regular, sino que sea con la mejor ópera que es la de Bellas Artes y seguirle abonando a la ciudad.¿Qué significa este aniversario?: Siempre cada año es un reto, porque se han hecho celebraciones de cada aniversario con la novena sinfonía de Beethoven, se ha presentado Carmina Burana y la OSUG, entonces siempre es un listón que queda alto, es un compromiso de decir ahora cómo celebramos, entonces se invitó al Cuarteto Brodsky que viene de Reino Unido para que alterne o hagan un concierto combinados con la Orquesta Sinfónica de la Universidad en el sentido de que la música clásica, por decir culta, debe formar parte integral del repertorio de lo que se presenta en el Teatro.Pero más allá de eso, es acercar a los públicos, acercar a los jóvenes universitarios, acercar a las familias a que vengan y descubran cómo suena sin que crean que no es para ellos, sin que lo vean que es muy lejano, que es muy caro o que es para los abuelitos; los invitamos a celebrar y todavía no saben que compositor va a ser, pero saben que va a ser un gran evento porque está muy bien posicionado el teatro.¿El Teatro del Bicentenario se mantiene solo?Es un trabajo mixto: por un lado se requieren los recursos gubernamentales, por otro lado se tienen patrocinios privados y finalmente, la venta de la taquilla también genera un costo de recuperación de lo que costó producir el espectáculo; tenemos muy buen índice de recuperación de taquilla, lo tenemos en torno al 30 o 35%, que para ser teatros clásicos, que presentan repertorio universal es muy buen índice de recuperación, hay espectáculos donde se gana mucho más y hay otros como la ópera, por ejemplo, donde tienes que invertirle mucho en vestuarios, escenografía.La primera vez que la haces, aunque vendas las tres funciones, llegas a recuperar un 20 o 25% del costo total de la producción, lo bueno es que en años subsecuentes la vuelves a presentar, ya está construida, y ya lo que te queda de recuperación de taquilla ya es una cantidad mucho más significativa contra el total de lo que invertiste.Este concierto, ¿cierra alguna temporada?El último concierto es el día de hoy; se presenta la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, estamos haciendo mucho énfasis en que nos acompañe la sociedad, las familias, los estudiantes, a los que se aplica 20% de descuento, y después de eso 14, 15 y 16 se hace el clásico cascanueces para el deleite de los niños y de todas las familias.Es una producción que viene desde Monterrey porque tienen al Ballet como un gran grupo artístico.Antes del concierto de aniversario y de los cascanueces, tuvimos toda una serie de orquestas infantiles y juveniles que las agrupamos en el título de orquestas comunitarias, se presentaron la Trinitate, Orgullo Musical Guanajuato, una de la colonia Las Joyas, Imagina y las del Centro Fox.Ya son muchas Orquestas pero el mensaje que les damos es que con todo gusto les abrimos las puertas porque con nueve orquestas no atendemos a todos los niños de León, es decir necesitamos decenas de Orquestas que les den un cause vocacional y lúdico a las actividades en las tardes para los niños.¿Qué prepara el Teatro para el año entrante?Se van a hacer dos óperas en el transcurso del año, como siempre; seguramente vamos a hacer una nueva y otra de repertorio; conciertos de gala así como este año tuvimos a Sonya Yoncheva, una gran cantante internacional, que nos dio mucho gusto que aceptara venir.Traeremos a alguien que esté cantando en el MET de Nueva York, por decirte algo puede ser Kristine Opolais o puede ser Diana Damrau o Nadine Sierra.Grandes figuras que son relevantes, en el ámbito nacional tenemos buenas alianzas, hay que fortalecer a los ganadores del Moreli, del concurso nacional de canto, podríamos hacer una gala con ganadores de Moreli, o una gala con jóvenes del Ópera Estudio de Bellas Artes, esto es, brindarle espacio a nuestros jóvenes valores.Eso es en el caso del canto lírico; de música sinfónica por supuesto que tenemos a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato; hay varias orquestas que quieren venir, como la de Aguascalientes, que son grandes aliados institucionales, viene en el marco de una ópera, o vienen con un programa propio, ellos se presentaron hace unos meses, más de 10, con el programa de los planetas, fue de mucho éxito y fue la orquesta invitada para el Trovador.También quiere venir la orquesta del Estado de México que es una gran orquesta, a la Orquesta de Minería que acompañó a Sonya Yoncheva, siempre le gusta venir, también la Sinfónica Nacional que vino con Mario Iván Martínez, la de Sinaloa también quiere venir; hay un abanico de orquestas y hay que equilibrar su presencia, que no sean muy seguido para que también le demos tiempo al espectador de digerir la música sinfónica que han escuchado y vuelvan a venir con mucho entusiasmo.¿Cómo resumirías estos 8 años de presencia del Teatro?Ha sido un trabajo comprometido por todas las personas que han estado involucradas, trabajo de una ascendencia constante que lo ha posicionado muy bien, actualmente es un gran compromiso el que elevar el nivel que ya se ha conseguido y para eso hay que tener alianzas institucionales tanto con gobierno federal, como Bellas Artes y diferentes instancias y con la sociedad civil.Hay que recordar a las empresas que están asentadas aquí que se tiene un gran teatro en León, que la responsabilidad social es ir juntos dándole contenidos artísticos a la sociedad, las familias y que sus trabajadores sepan que esto existe y que sigamos poniendo el nombre muy en alto de programaciones que requieren de ese apoyo económico.Se sigue abonando, ahora con el estacionamiento, por ejemplo, la gente recibe una experiencia más cómoda, hay que generarles una experiencia redonda.Debemos cuidar que no dupliquemos actividad cuando hay ciertos partidos de futbol, con la Feria, les damos todo el espacio de enero y nosotros hacemos todo un mantenimiento profundo de la tramoya y de los tiros de los diferentes telones para que, cuando acabe la Feria, estemos como nuevos, para trabajar en los siguientes 11 meses al 100 %.Debemos agradecer a las diferentes instituciones, seguiremos comprometidos en tener acercamientos con la sociedad civil, con diferentes instituciones porque el éxito de un proyecto como este va aparejado de alianzas con los medios, con las empresas, la magnífica relación con el gobierno y seguir trabajando todos para que el teatro brille.