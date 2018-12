2018-12-14 15:47:49 | EL UNIVERSAL | @superdeportivo

'No calentó mucho', respondió el presidente sobre la Final de Ida en el estadio Azteca

América y Cruz Azul definirán el campeón este domingo. Foto: MexSport



Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no estará el próximo domingo en la premiación al campeón del torneo de Apertura 2018 de la Liga MX, con América y Cruz Azul como protagonistas.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que no le será posible entregar el trofeo al campeón del futbol mexicano, "estaré regresando de Chiapas, no podré estar presente".

Del partido dijo, "no calentó mucho. Hubo una buena atajada del portero... Es un clásico, lo que espero es que la gente se siga divirtiendo y que gane el mejor".

De esta manera el presidente desmintió lo dicho por Ana Guevara, nueva directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que comenzó con la especulación de su presencia en el estadio Azteca el próximo domingo.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, también había negado que el Ejecutivo acudiera a la premiación.