El VAR fue mal instalado en el Azteca

En la casa del América lo instalaron junto a las bancas, si, a dos metros de donde están entrenadores y jugadores suplentes.

El VAR está muy cerca de las bancas. Foto Imago7



Una de las razones por las que no revisan jugadas en el Azteca es que el VAR está mal instalado.

Una de las premisas del Video Assisten Referee es que sea autónomo y sin presiones para revisar las jugadas que son señaladas desde el camión, sin embargo en la casa del América lo instalaron junto a las bancas, si, a dos metros de donde están entrenadores y jugadores suplentes, por lo que la intimidación es evidente.

La razón, según dicen los expertos, es que MediaPro no pudo instalar más fibra óptica del otro lado del estadio, primeramente porque no hay ductos para tal efecto y segundo porque ahí están los palcos del dueño del equipo.