"En México se juega muy bien al futbol", advierte Cardozo

El Guadalajara debuta mañana en el Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers japonés.

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, José Saturnino Cardozo, se mostró ilusionado este viernes con el Mundial de Clubes, donde su equipo debuta el sábado ante el Kashima Antlers japonés, con la misión de demostrar que "en México se juega muy bien al futbol".

"Estamos muy ilusionados con este partido. Llevamos dos o tres semanas sin actividad, pero ese tiempo nos dio la posibilidad de analizar lo que hicimos mal en el torneo (el Apertura mexicano) y lo que hicimos bien. También para analizar bien al Kashima", explicó el técnico paraguayo en una conferencia de prensa en Al Ain en la víspera de su partido de cuartos de final.

"Llegamos bastante bien. Conocemos bastante bien al rival, al Kashima, y los jugadores saben a qué nos vamos a enfrentar. Llegamos con una ilusión enorme, para superar la ronda y continuar con el sueño. En México se juega muy bien al futbol y queremos demostrarlo", apuntó.

Cardozo fue preguntado también por la filosofía de las Chivas de Guadalajara de contar únicamente con jugadores mexicanos, algo que llamó la atención de la prensa internacional congregada en el estadio Hazza Bin Zayed.

"No es algo que me limite. Chivas es un equipo grande, que tiene jugadores interesantes y jugadores jóvenes con proyección. Sabía antes de agarrar que esa es la filosofía del club. Este plantel puede pelearle a cualquiera. Uno siempre piensa en tener a los mejores jugadores mexicanos", explicó.

"Tenemos un plantel con jugadores que van a llamar la atención, con talento, con ambición para hacer algo importante. No siempre un extranjero puede ser mejor que un mexicano. Creemos en el talento del jugador mexicano", se enorgulleció.