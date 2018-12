Exatlón: 'Hipócrita, doble cara'; ni sus compañeros aguantan al Pato Araujo

"Es un doble cara'

"encendió" la semana en ely, según los comentarios escuchados en el, ni sus compañeros, ni sus rivales están dispuestos a soportar los desplantes del exfutbolista.El miércoles, en el capítulo 88,celebró un punto sobrellamando al gimnasta "Chamaco nalgas meadas", lo que generó tensió en el programa conducido porLos compañeros deen el equipo dese quejaron por la ofensa dele incluso hubo quien resaltó que un desplante así en una competencia oficial, seguramente le habría generado alguna sanción o la descalificación.Pero la polémica conno quedó ahí, pues en el capítulo 89 del programa de, losy losse enfrentaron por un viaje a Colombia.El duelo resultó por demás emocionante, primero con el dominio de los(Contendientes) y luego con la voltereta para los(Famosos), de la mano de unque lució en el circuito.Sin embargo, en uno de los matchpointsse enfrentaron y volvió la polémica. Durante todo el circuito,gritó porras para sus compañeros, pero al mismo tiempo trató de desconcentrar al concursante de los Azules.En vaios momentos los compañeros dese mostraron extrañados por los gritos del, pero finalmente Yusef consiguió el punto y no se quedó callado, pues celebró "agradeciéndole" sus gestos a"Gracias,", le lanzóal Famoso, quien sólo sonrió.Ya al final del reto, los Contendientes se quejaron nuevamente de. "Es un doble cara, es un hipócrita", comentaron entr ellos, señalando que por un lado el exfutbolista los felicitaba por sus puntos y por otro, los sinsultaba o trataba de desconcentrar.Incluso los Famosos pidideron detener la conducta del, por ejemplo, comentó que las ofensas y las celebraciones excesivas no daban una buena imagen del equipo, mientras quepidió concentrarse en los puntos y no generar, ni caer en provocaciones.De esta forma,es uno de los principales candidatos a ser expulsado, pues hay que recordar que ya hace dos semanas estuvo a punto de salir, pero fue salvado por las ventajas que le dieron sus compañeros en el duelo con