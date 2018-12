“Los editores de Auto Hebdo desean disculparse sinceramente con Ana Gabriela Guevara, los organizadores del Gran Premio de México, la Federación Mexicana de Automóviles y con la sociedad mexicana”, publicaron.

En los pasados días, el mediopublicó quehabía mencionado que el Gran Premio de México había vuelto “gracias a la corrupción”, pero, estas declaraciones no fueron ciertas y ahora el medio se disculpó con la ex atleta.Señalando que fueron “víctimas de una fuente poco confiable”, Auto HebdoEl jueves, Ana Guevara mencionó que no había nada que discutir porque ella no había hecho dichas declaraciones y así fue., y hasta este momento no se han confirmado para 2020.