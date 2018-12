La polémica salida de Alustiza de Pumas

El delantero argentino Matías Alustiza compartió un mensaje de despedida y agradecimiento con el equipo Pumas de la UNAM, a la vez que aclaró los motivos de su salida al término de este Torneo Apertura 2018 de la Liga MX. El “Chavo” no continuará en el Club Universidad que no hizo válida la opción de compra y el pampero volverá a las filas de los Rojinegros del Atlas.



“Por este medio me toca despedirme, ayer me llamó el director deportivo de Pumas, Leandro Augusto, para comunicarme que (el técnico) David Patiño ya no me iba a tener en cuenta porque quería darle más oportunidad a Brian Figueroa”, expresó el futbolista de 34 años de edad.

“Solo me queda agradecer por este lindo año, decirles gracias a cada uno de mis compañeros, utileros, masajistas, médicos, kinesiólogos, cancheros, a mi amigo "el Palomas" y en especial a la gran afición de Pumas, que son los únicos que hacen grande a esta institución, gracias por su apoyo y reconocimiento en cada partido”, añadió Alustiza.

En este mensaje expuesto en sus redes sociales oficiales, el sudamericano remarcó que los seguidores del conjunto auriazul “fueron los que me dieron la motivación y la confianza para jugar cada minuto que me tocó entrar. Abrazo grande y hasta siempre”.

Alustiza llegó a Pumas de la UNAM a partir del Clausura 2018, donde consiguió cinco anotaciones y disputó mil 92 minutos para ser un elemento importante en el esquema del técnico David Patiño.

No obstante, para este Apertura 2018, el argentino fue a menos y apenas jugó 479 minutos y marcó cuatro dianas, en este último semestre; Alustiza fue un elemento más utilizado de cambio, apenas en un partido fue titular en comparación a los 13 partidos que afrontó desde el comienzo en la primera parte del presente año dentro de la Liga MX.