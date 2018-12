2018-12-14 14:57:44 | LUIS GERARDO LUGO | @geraslugo

Si se pretendía 'limpiar' el vestidor, Sambueza se ha distinguido por sus polémicas dentro y fuera de la cancha

Rubens Sambueza llega al León casi con 35 años. Foto: MexSport



Rubens Sambueza es de esos jugadores siempre deseados en los equipos.

Futbolísticamente hablando, aporta en ofensiva por su manejo de pelota y también por el peso específico que ejerce en el pasto.

Lo bueno es que ya viene al León. Lo malo, es que lo hará con tres y media décadas de edad y 11 años después de su debut en la Primera mexicana, es decir, la curva ya en descenso.

El arribo del argentino se daría en medio del cambio de jugadores con Toluca. Se habla de Leo López y una lanita más, no así como cambio por Mauro Boselli ya que el segundo mejor anotador en la historia del León no aceptó.

Cuando se trata de nombres como los de ‘Sambu’ y Boselli, la opinión y el querer de estos pesan mucho.

Por un lado, Sambueza externó su deseo salir del Toluca y no hubo de otra. Por el otro, a Mauro no le viene buena la idea de irse a vivir a la altura mexiquense y le agradaría jugar unos metros más abajo con el América, pero ahí no quieren soltar la millonada de su sueldo.

También decir que en esto hay incongruencias respecto a las decisiones que se tomaron para el fichaje de Sambueza.

Primero, la edad. Se pretende dejar ir a Boselli que es un año menor que Sambueza, por no renovarle un contrato que terminaría de 36 años. Este rango de edad es el mismo con el que concluiría Rubens en el León ya que se afirma que vendrá por dos temporadas.

Otra cuestión, a Boselli se le atribuyen conflictos al interior del club cuando el ‘Sambu’ no canta mal las rancheras y no sólo en el vestidor, puesto que conocemos sus constantes roces con los árbitros, mismos que ya lo tienen bien marcado y sin pensarlo le muestras las rojas.

Además, una de las razones que se ventila es que Sambueza salió de Toluca por tener diferencias con el técnico Cristante, a quien no le vio pasta para llevar a los choriceros al título.

Pero el mismo jugador estaría de acuerdo en arribar a un equipo con un entrenador que se proyecta a terminar como sexto de la general como tope con el plantel que tiene, un sitio que estadísticamente está maldito para concluir como campeón.

Eso sí, con lo que se tiene en el León, Sambueza sería titular indiscutible jugando pegado a la banda o como interior.

Ahora bien, para el León y muchos leoneses no resultaría nada loca la idea de contar en la cancha con Sambueza y Boselli. Uno que sabe ofrecer el balón en el punto exacto y otro que sabe empujarlo hacia las redes en el momento oportuno.

Sin olvidar, claro, que se podría formar con Luis Montes un tridente ofensivo de 101 años de experiencia, pero sin duda alguna dando de qué hablar en la Liga MX.

Lo curioso aquí, es que con el fichaje de José Juan Macías, que Chivas no quiso por indisciplinado, el León estaría formado por verdaderas bombas corriendo para un club que ha caminado últimamente sobre barriles de pólvora.

Aquí es donde entra la importancia de la dirección técnica y la dirigencia esmeralda, y también las dudas, para que logren que estas granadas no les exploten en la mano y sí en la cancha.

Comenta este texto con Gerardo Lugo en Twitter: @geraslugo