Además, este veterano vendrá a detonar cualidades en sus compañeros. Con él, lucirán más los Montes, los Aquino y quizás, hasta los Yairo, Cornejo, Meneses y por qué no, un nuevo Cerato. A Fernando Navarro se le fue Elías Hernández, pero ya le trajeron al “Sambu”. El ex diablo juega fácil y hará jugar a los que lo entiendan, a los que le echen la mano. Por fin, León ya no dependerá de la salida y visión del “Chapo”. Ha llegado otro “diez”, que no anota tanto, pero que se harta de poner pelotas al zapato.

Es Rubens Sambueza, el crack, el polémico, el de asistencias, golazos y expulsiones. El de una zurda educada con maestría, que juega igual por el centro, que por derecha o por izquierda. Sin duda, son muchas razones por las que esta sonada contratación es plausible. Después de tanto "improvisado", tanto "plan de contingencia", uno que está comprobado, el Sambu tal vez no sea nada manso y tierno como el león que avisó su llegada; él, algunos lo llaman "mala leche", otros, un jugador temperamental, de "hue…". León debe asimilar desde ya, que Rubens es, sin necesidad de encuestas, el jugador menos querido por los árbitros, pero es distinto y lo distinto, señores, siempre entrega resultados. Fue un anuncio especial, con esa dosis de creatividad, parecida a la que se le inyectó al arribo de un tal Giles Barnes, ¿Se acuerdan…? Tranquilos, El Sambu sí sabe jugar y bien, es de los que pide la pelota, de los que no les quema y se echan equipos y responsabilidades mayúsculas a los hombros. Rubens es garantía, pese a sólo tener un título de Liga en el futbol mexicano. Ahora, un negro en este arroz. En América tuvo al "Chucho", en Toluca a la revelación Alexis Vega, mientras que en Pumas, su socio fue Nacho Scocco. En León, ¿Quién será su socio, ante la cantada salida de Mauro? Mientras la directiva lo resuelve, atención, para el Clausura 2019, Rubens, Nacho, Montes, Mejía, Cerato y Cota, serán los adultos mayores de 30, alcanzados antes del final de torneo, por Yarbrough, Navarro y Herrera. ¿Dónde quedó el objetivo de la directiva, de bajarle el promedio de edad a sus muchachos? PD. Que el "Sambu" no vaya a quedar mal,