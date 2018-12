¡Eugenio Derbez regresa a la TV! 'LOL', su nuevo proyecto con el que salda su deuda

Eugenio Derbez se autodenomina un perfeccionista en el trabajo, por ello cuando se involucra en un nuevo proyecto se lo toma con tiempo y despacio, y por esa razón, señala, desde hace cinco años no ha vuelto a la tv.

Aunque Derbez pone detalle a cada aspecto de los proyectos que realiza para su nuevo show en Amazon Prime Video titulado LOL: Last One Laughing, quiso hacer algo nuevo, distinto pero sobre todo atrevido.

No sólo en la manera en la que quería hacer comedia sino también en la forma en que la hizo, pues si bien para hacer una serie como La Familia P. Luche o Vecino tardaba casi dos años, para este nuevo formato en streaming lo hizo en un día.

“Cuando llegó Amazon y me propuso trabajar con ellos les dije que no, porque no podía tener tanto tiempo para hacer un programa, pero cuando me dijeron que lo filmaba en un día, más otros cinco de producción y otros cinco de preprodcción, dije: perfecto, dÉjame ver si me gusta, ya cuando leí el guión, dije: se me hace una gran idea para regresar a la televisión con un formato atrevido, fresco y enfocado en las nuevas generaciones, por eso lo hice”, detalló en entrevista con EL UNIVERSAL.

El formato que LOL presenta es fácil de entender, un grupo de comediantes, standuperos e influencers entra a una casa durante 10 horas y el objetivo es que unos hagan reír a otros y gana el que ría al último, el premio es de un millón de pesos.

“No es una serie, no es un reality ni un programa convencional, es un experimento en el que no existe la censura, no hay libreto, guión ni guía, simplemente una regla, quien logre aguantar la risa gana. Sé que es arriesgado porque no es comedia tradicional”, comentó Derbez, quien estará en la plataforma streaming con este nuevo proyecto a partir de este viernes 14 de diciembre.

Lo único más extraordinario que hacer reír a alguien, es ganarte un millón de pesos por hacerlo. Mañana llega #LOLMX. pic.twitter.com/Zr5Y42h15Y — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) 13 de diciembre de 2018

Para el actor, quien reside en Los Ángeles, ésta es una manera de no descuidar a sus fans mexicanos y seguir haciendo proyectos en su país, lo que le resulta complicado, no porque no quiera, aseguró, sino porque desde que comenzó a producir películas en Estados Unidos le queda poco tiempo para hacer tv en México.

“Cuando No se aceptan devoluciones tuvo éxito me fui a Estados Unidos y no me puse a pensar que mi público, el que me había ganado aquí, lo había dejado abandonado, me pedían que regresara pero, por el contrato que tengo firmado, debo seguir produciendo películas allá y eso hace que no tega espacio para hacer una serie, porque hacerla conlleva mínimo seis meses para el solo guión, más la pre, la producción y la posproducción. Por eso cuando me dijeron que hiciera LOL, al principio dije que no podía por que por lo menos por los próximos seis años no puedo involucrarme en un proyecto de tv”.