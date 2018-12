The Killers han compartido en las redes sociales una fotografía desde el estudio de grabación que, como es lógico, ha desatado todo tipo de especulaciones sobre su futuro inmediato.El último álbum del grupo hasta la fecha es Wonderful Wonderful (2017), que supuso su regreso después de todo un lustro. Tras presentarlo por todo el mundo los dos últimos años, abren nueva etapa.En la imagen compartida puede verse al vocalista Brandon Flowers de pie y de espaldas ante una mesa de mezclas con teclado en el centro de un estudio de grabación.El pasado verano, el batería Ronnie Vannucci Jr dijo a NME que no esperarían otros cinco años para lanzar nuevo material, al tiempo que avanzó que ya tenían ideas surgidas durante la gira de conciertos.Flowers y Vannucci están preparados, por tanto. Lo que no se sabe es si este álbum supondrá el regreso al grupo del bajista Mark Stoermer y el guitarrista Dave Keuning, quienes decidieron no participar en la última gira del grupo.