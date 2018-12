Conviven socios de Prudential

Uno de los principales valores de Prudential, la aseguradora con más de 140 años de presencia en el mercado, es la unión familiar, por ello los socios y directivos de la nueva oficina en León, se reunieron para conocerse y disfrutar de una agradable convivencia.Lo socios de Prudential junto con su equipo de directivos, tienen la misión de proteger a más familias en la zona Bajío, pero para lograr su objetivo hay que conocerse, acercarse los unos a los otros e involucrar a sus seres queridos en esa importante tarea.“Estamos aquí para dar la bienvenida a todos los nuevos integrantes de este equipo que van a conformar las oficinas en León y a sus familias. Somos una empresa de valores muy sólidos y parte de nuestro valor rector es el amor a la familia, por eso la intención de dar la bienvenida con todo y nuestras familias a quienes nos integramos a este equipo”, indicó Cristina Carrillo Naranjo, Directora Regional Bajío de Prudential Seguros México.Cerca de 80 invitados se dieron cita en las instalaciones del Club Campestre de León para disfrutar de una tarde llena de actividades para toda la familia y deliciosos bocadillos.Poco a poco fueron llegando las familias y compartieron mesa con algunos que quizá no conocían, sin embargo, al pasar las horas de la convivencia, lograron fortalecer lazos de compañerismo y respeto mutuo.Durante el evento, la Directora Regional compartió con los invitados algunos datos respecto a la empresa, para que los seres queridos de los socios conocieran más de la importante labor de sus familiares en el Bajío.“Prudential es una de las instituciones financieras más importantes del mundo y está posicionada como la aseguradora más grande en Estados Unidos. Decidimos expandirnos en Bajío porque es una zona que reúne un mercado potencial, además es una zona de crecimiento muy importante”.A decir de Cristina Carrillo, el valor de la familia es el más importante de su empresa y lo fortalecen con otros más que los definen como compañía, tal es el caso del respeto, enfoque al cliente y un alto sentido humano.Indicó también que además de proteger a más familias, su intención es ayudarles a incrementar su patrimonio, lograr metas en particular, que no les haga falta nada en caso de cualquier eventualidad y que puedan tener un retiro digno.Las oficinas de Prudential cuentan con una privilegiada ubicación en Puerta Bajío. Para conocerlas y formar parte de la familia Prudential contáctese a [email protected]