'Castigos' que violan los derechos humanos

Y falta personal

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) informó que personas privadas de su libertad que se encuentran enque dependen de los gobiernos Federal y de los estados, padecen la, así como denuncias de posibles actos de tortura o maltrato.En su Informe de Supervisión ISP-10/2018 el MNPT encontró irregularidades relacionadas con la falta de trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal, así como de las personas privadas de la libertad en situación de vulnerabilidad.El organismo detalló que durante mayo y junio de este año realizó visitas a dichas instituciones que brindan atención intrahospitalaria para examinar el trato y las condiciones en que se encuentran.Destacó que en 43.58% de los hospitales visitados se utilizan medidas de aislamiento como parte del tratamiento o como medida de contención, “lo que es innecesario y violatorio de los derechos humanos”. En 66.66% existen deficiencias en el mantenimiento e higiene de las instalaciones,que los pacientes sean alojados en condiciones de estancia digna.También se encontró que en 10.25% hay hacinamiento, considerado como trato cruel, inhumano o degradante, y en 25.64% las personas internas carecen de vestido, calzado y ropa de cama.Se detalló que hubo deficiencias en 20.51% de los hospitales respecto del consentimiento informado de ingreso involuntario; en 35.89% no se implementan medidas específicas para garantizar estancia digna y segura a las personas con padecimientos mentales; en 38.46% los pacientes no pueden realizar llamadas telefónicas ni leer revistas ni periódicos; 7.69% tienen deficiencias en la integración de los expedientes clínicos; en 25.64% faltan manuales y reglamentos de procedimiento; en 82.05% hay carencias en programas preventivos de enfermedades y tratamientos, equipo médico y medicamentos.Además, en 79.46% el; 48.71% no cuenta con personal suficiente de seguridad; 53.84% no tiene personal capacitado en derechos humanos, 43.58% requiere de infraestructura para facilitar la accesibilidad de grupos dePor estos hechos, el MNPT recomendó a las autoridades a no realizar, bajo ninguna circunstancia, el; invertir en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones para que ofrezcan estancia digna y evitar el hacinamiento; contar con vestido, calzado y condiciones de higiene necesarios; llevar a cabo un análisis de factibilidad que pondere la creación de una figura jurídica que considere alternativas de solución a diferentes problemas, como instaurar un área de salud mental para personas que ingresaron por orden judicial.También recomendó garantizar el derecho de las y los pacientes a decidir libremente si se someten a un, permitirles el acceso a medios de comunicación y servicio telefónico para tener contacto con el exterior; integrar adecuadamente sus expedientes clínicos; las personas del servicio público que conozcan de maltrato o tortura que sufra alguna persona interna deben denunciar el hecho ante el, y dotar a los psiquiátricos de medicamentos, equipo y personal médico y de seguridad suficiente para resguardar la integridad física de las personas internas.