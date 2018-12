Las polémicas que han envuelto Miss Universo

Faltan sólo dos días para conocer a la nueva portadora de la corona de Miss Universo, la cual se convertirá en la reina número 67 de este certamen, cuya edición ha estado envuelta en polémica por la participación de dos chicas transgénero, Ángela Ponce, de España, y Belguun Batsukh, de Mongolia. Pero esta situación ya se había dado unos años atrás pero no con tan buena fortuna.Miss Vancouver, Jenna Talackova, de entonces 23 años, fue descalicada del concurso cuando se descubrió que no era mujer de nacimiento y se evitó que participara en Miss Universo Canadá, a pesar de que contaba con el apoyo de los canadienses, incluso se originó una petición en Change.org con el n de cambiar dicha decisión. Finalmente pudo contender por la corona, pero no logró ganar.Pero no sólo esto ha sido motivo de polémica, una sospecha de embarazo le quitó la corona de Miss Universo a la rusa Oxana Fedorova en 2002, aunque después aclaró que su renuncia se debió a que se negó a rmar el contrato con la organización de Miss Universo, que en ese entonces pertenecía al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump; por preferir seguir con sus estudios universitarios.Un escándalo que no ha podido ser olvidado fue el que protagonizó Alicia Machado en 1996 cuando se coronó como Miss Universo, reinado que se convirtió en un inerno para ella cuando debido a un incremento en su peso, la puso en la mira de los medio y hasta hubo comentarios de rescindir su corona, pero lo peor fue cuando Trump la obligó a tener una sesión de ejercicios enfrente de los medios de comunicación, afrenta que Machado no olvida hasta el día de hoy.Pero al parecer al ex magnate le encanta meterse en problemas, porque tres años atrás comentó en un discurso, justo cuando buscaba la candidatura por el Partido Republicano a la presidencia; que los migrantes mexicanos eran narcotrácantes y delincuentes, además de un peligro para Estados Unidos.Esto provocó una serie de rupturas con cadenas de televisión como Televisa y Univisión, que se negaron a transmitir Miss Universo mientras él siguiera siendo parte del comité organizador, seguido por el retiro de su candidatura como sede por parte de Colombia y la participante de México (Wendy Esparza).Ese mismo año durante la nal en Las Vegas, se vivió uno de los momentos más bochornosos en la historia del certamen.La representante de Colombia Ariadna Gutiérrez, ya había recibido la banda y la corona de Miss Universo por parte de su compatriota Paulina Vega, cuando el conductor y comediante Steve Harvey comentó que había cometido un error y la ganadora legítima era la lipina Pia Alonzo Wurtzbach.Sin más remedio Ariadna tuvo que regresar la corona, la cual portó sólo un par de minutos.