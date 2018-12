Proponen para medalla a ex Director de ENES

*** REUNIÓN ESTATAL.El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se reunió ayer con todos los integrantes de su gabinete en León.*** PRE NAVIDEÑODesayunó muy temprano con ellos en Las Quintas, pero no se trató de una reunión con motivo de celebrar la próxima Navidad, el objetivo fue dar seguimiento al Plan de Gobierno.*** AUSENTESEstuvieron casi todos, menos el procurador Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, ambos funcionarios asistieron a la asamblea general de la Mesa de Seguridad de León.*** RESPALDOAl menos a nivel nacional, los que andan muy contentos son los ingenieros civiles, tomaron con muy buen ánimo los nombramientos de los nuevos directores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los estados.* PURO INGENIEROLa Federación de Colegios de Ingenieros Civiles que preside Clemente Poon Hung felicitó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú y al subsecretario de Infraestructura, Iván Escalante Sauri, por designar a ingenieros civiles en 27 de las 32 entidades federativas del país.* ADIOSEntre estas designaciones está incluido Guanajuato por eso desde esta semana ya no despacha en la delegación el abogado Roberto Vallejo Rábago, en su relevó asumió el cargo el ingeniero Ernesto Jaúregui Asomoza.* TRAYECTORIAEl nuevo delegado es ingeniero Civil en Vías Terrestres egresado del Instituto Tecnológico de Durango y ya tiene carrera en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues durante años fue director del Centro SCT en Durango, luego de Campeche y posteriormente anduvo en Chiapas.* INEXPERIENCIAEn su momento quien dejó el cargo, Roberto Vallejo fue criticado por no tener el perfil para ocupar el cargo, le costó varias semanas entender el lenguaje de los constructores y ponerse al corriente de los proyectos que esta secretaría federal tenía en Guanajuato, que no eran pocos.* ANTECEDENTESEl Centro SCT en Guanajuato carga con una cruz, una de las obras más importantes para Guanajuato en los últimos seis años fue el Distribuidor Vial Benito Juárez, que hasta la fecha sigue con problemas principalmente derivados de los errores en su diseño y el sobrecosto de los materiales.* TAREASSerá una de la herencias que recibirá Ernesto Jaúregui, entregar la obra ya sin problemas al Gobierno Municipal de León, que hasta ahora no la ha querido recibir por las fallas que mantiene.*** DADIVOSOPara seguir con la tradición panista de regalar artículos como si estuvieran en campaña electoral, el alcalde de Guanajuato Alejandro Navarro Saldaña anunció en días pasados que su gobierno regalará zapatos a todos los estudiantes de nivel básico de la capital para el 2019.* IMPORTADOSEsperemos que los más emocionados sean los zapateros del terruño y que en este caso sí tengan las facilidades para poder participar en la licitación y no ocurra como en el caso de León, que terminaron comprando botas para los policías a un proveedor de San Luis Potosí que ni siquiera es fabricante.*SIN INTERMEDIARIOSUna de las principales razones por las que los zapateros deciden no venderle directamente al gobierno es por la cantidad de requisitos que les piden, les resulta más fácil venderle a un proveedor que la hace de intermediario ante el Gobierno.*PROPUESTAPero si Guanajuato tiene la capital nacional del calzado, lo más lógico sería que los tratos se hicieran directos y probablemente hasta tendrían ahorros.* SIN ZAPATOS NUEVOSPor cierto en León los policías aún no pueden estrenar los zapatos que les compraron, porque siguen la Contraloría y la Secretaría de Seguridad sin destrabar el problema que había con la compra que se hizo, pues al parecer el producto entregado no cumple al pie de la letra los requisitos señalados en las bases de la licitación, el asunto está en manos del contralor, Leopoldo Jiménez Soto.Javier de la Fuente Hernández, ex director fundador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León, fue uno de los candidato a la Medalla Belisario Domínguez que entrega el Senado. De la Fuente ocupa el cargo de secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM.Otros candidatos fueron Carmen Aristegui, Elisa Carrillo Cabrera, Fernando Guisa Hohenstein y Rosario Ibarra de Piedra; como candidaturas post mortem estuvieron las de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Alvaro Genaro Carrillo Morales y el periodista Julio Scherer, a quien se le concedió la tarde de ayer, pero la rechazó su familia. Al final, lo obtuvo otro periodista, Carlos Payán, ex director de La Jornada.