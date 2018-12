Corredor Industrial

Marca registrada

Muy internacionales

Avance

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. “Me canso Ganso” la popular frase mexicana que reviviera Andrés Manuel López Obrador en campaña y ahora en el comienzo de su administración como presidente, ya aparece registrada ante el IMPI, y no fue por el mandatario.De acuerdo al IMPI, el ciudadano Ricardo Daniel Cobián Aguilar, de Guadalajara Jalisco, registró la frase el pasado 6 de diciembre, aprovechando la viralización que generó en el internet la frase expresada por el tabasqueño.La solicitud describe el documento que es para hacer uso en productos varios como sombreros, blusas, calzado, sandalias y guayaberas.En la factura de pago que aparece anexo al documento se menciona que el nombre del titular que cubrió el gasto es COBDEZ S.A DE C.V.“Vamos a acabar con la corrupción, no lo voy a permitir, me canso ganso que vamos a acabar con la corrupción”, ha insistido el presidente López Obrador cuando ha hablado de este tema, de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y también del Tren Maya.No solamente los industriales que son parte de la CICEG exportan sus productos, también el propio organismo al frente de Luis Gerardo González García.Colombia, Estados Unidos y el próximo año, podría sumarse Chile a los países en los que sea replicado la certificación Mexican Shoes Quality (MSQ) que surgió en 2007 por medio del CEVEM al frente de Oswaldo Castillo Torres y en la actualidad son un centenar las empresas guanajuatenses que van a terminar siendo certificadas en este año, con recursos estatales y municipales, sumadas a 40 más que se atendieron por medio de fondos propios y del CEVEM.Tres años después de la concepción de MSQ lanzaron la fase plataforma, en total de 2007 a la fecha son 450 las empresas atendidas de las cuales 140 están certificadas y 25 más que han terminado sus cinco fases que comprenden el modelo.El contacto para replicar MSQ en Colombia fue en 2014 con la Asociación Colombiana de Industriales, del Calzado, del Cuero y sus Manufacturas (ACICAM) y fue en ese momento que comenzó la asesoría para la transformación de su modelo de industria, al final fue aceptado, superando la propuesta que les hacía Brasil, las primeras acciones, explica Castillo Torres fue la capacitación para formar consultores de 5 regiones de Colombia y asesoraron a las primeras 20 marcas entre micro y pequeñas empresas.Cada año envían de León a Colombia a consultores, este año fueron cuatro y han formado más de 40 consultores que hicieron su capacitación en la fase uno y asesoría directamente a empresas con los consultores del CEVEM.De 2014 a la fecha han atendido a más de 60 MiPyMes y ellos lo han replicado a su vez con los consultores que han formado para sumar más de 250 empresas atendidas con los consultores.En el caso de Estados Unidos la solicitud fue directamente de una empresa fabricante de textil que tiene intención por integrar a su modelo de negocios la venta de calzado.A un par de años de comenzar a trabajar en el Plan de Internacionalización de la CICEG y la COFOCE en junio del próximo año podrían concretarse las primeras alianzas con departamentales y comercializadores estadounidenses que buscan producto de nicho.Global Brands de acuerdo a Daniel Sepulveda encargado del programa es la alianza que más avanzada se tiene.Esta firma cuenta con la licencia de marcas como Calvin Klein, Katy Perry, Kenneth Cole y Rockport.Los americanos siguen consumiendo zapato de países asiáticos, sin embargo están interesados en abrir más las opciones para México, siempre y cuando les ofrezcan calzado de confort, sport fashion, aplicación de materia prima diferenciada o que este dirigido al nicho de calzado médico.Están volteando a México por tiempo de resurtidos de respuesta, ya no están dispuesto los Norteamericanos a tener grandes almacenajes de Asia, el reto para los zapateros locales es que la velocidad de respuesta en desarrollo de prototipo y proveeduría sea lo suficientemente eficiente para tener calidad, innovación y la tecnología que se requiere para confrontar a China.El plan de internacionalización en donde además de la CICEG está involucrada la Cofoce además de consolidar las primeras ventas, su reto es encontrar opciones de logística para reducir los costos de cada par de exportación.Para lo cual están buscando por medio del Shoes From México hacer alianza con Amazon que les permitiría a los zapateros locales cierto inventario en Estados Unidos y ser más eficiente, ofrecer hoy un par de zapatos al fabricante local para Estados Unidos sería de 25 dólares y al hacer alianza la cifra podría reducirse considerablemente y tener margen de envío si costo, cambios sin costo y retorno de mercancía también sin costo, en caso de que al cliente no le halla quedado el zapato.El próximo año Ciceg y Cofoce van a presentar un proyecto que tiene que ver con crear un grupo piloto de empresas de calzado que van a capacitarlas para que mejoren sus paginas web y entren en una venta en línea directa y por medio de marketplace.