Cuatro borreguitos

Las vacaciones. Esa época de felicidad extrema cargada de cantidades industriales de dulces. Muchas piñatas equivalen a mucha azúcar, señores y señoras. No es sorpresa que mis padres se volvieran locos con cuatro pequeños monstruitos llenos de energías, en los días libres antes de Navidad.Yo soy una persona intensa, y para sorpresa de mis progenitores, la dosis de intensidad no acabó en mí, sino que se multiplicó y proliferó en el resto de la prole. Mis tres compañeros de vida, léase hermanos, y yo, nos dedicábamos a buscar la manera de romper la tranquilidad de la casa para pesar de los responsables de la casa, léase mis padres.Mamá y papá, cada uno en su propio estilo, hacía auténticos planes maquiavélicos para inculcar la paz en la familia.¿La estrategia de mi padre? Hacer planes que incluían caminatas kilométricas a campo traviesa, viajes de muchas horas para llevarnos en coche a la otra punta del país (incluidas los “¿ya llegamos?” de nosotros, por cada kilómetro recorrido), excursiones con los primos (porque nunca son suficiente 4 niños en una camioneta), etc…¿La estrategia de mi madre? Pues tenía muchas, pero siempre se veían inspiradas por su auténtica vocación por la pedagogía. Hubo un año, en que seguramente la estábamos volviendo tan loca que hizo uso de la técnica del conductismo navideño. No fue la antigua amenaza de una caja de carbón debajo del arbolito. No. Mi madre es ingeniosa. De alguien tenía que salir la imaginación de sus cuatro hijitos.Cumpliendo la tradición mexicana, en mi casa siempre hubo un nacimiento. Nosotros teníamos el nacimiento heredado de la bisabuela que tenía tantas figuritas como personas en el antiguo testamento. Hasta el rebaño entero de borreguitos había.Viendo tanto borrego, a mi madre se le ocurrió que cuatro animalitos no alterarían del todo la puesta en escena, así que nos asignó a cada uno una figurita. Y estableció un camino. Un camino muy largo. Iniciaba en la montaña (hecha con cajas de Zucaritas y tapizadas con papel roca de la papelería de Don Poncho) y terminaba en el pesebre.El reto: por cada día de portarte bien, el borreguito avanzaba un paso. Solo uno. Tenías que llegar a la casita de musgo antes de Navidad, si no, se cumpliría el peor temor de todos los niños: carbón el 24. Los cuatro hermanos aprendimos a valorar la relación entre distancia y tiempo en ese momento. No creo que la maestra de 3º de primaria fuese tan efectiva.Pero, claro, como buenos mexicanos, pensamos: “falta mucho para el 24”. ¡Já! La diferencia de nuestro comportamiento entre el 1 de diciembre al 20 era tal que no parecíamos los mismos niños. El 23 éramos unos auténticos modelos de lo que la educación moderna del país podía lograr por la sociedad. Desde entonces no creo mucho en las estadísticas.Hoy me acuerdo de esto, porque me doy cuenta que en aquella ocasión no percibí algo que valoraría muchos años después: a mis hermanos y a mí en un mismo trayecto camino a casita. Ya no somos unos borreguitos (procuramos peinarnos mejor, dicho sea de paso), ya vamos en búsqueda de nuevos caminos y retos en la vida, pero lo que nunca se nos ha quitado es el gusto que nos da sentarnos en una mesa y recordar de lo que éramos capaces con tal de hacer llegar a un borreguito al pesebre antes de Noche Buena.