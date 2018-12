Gol Tributario

Resulta constante la inquietud de mis clientes por generar ahorros o una estrategia tributaria completamente conservadora que pueda producir algún beneficio fiscal y financiero.ACPM ha generado una de estas estrategias, la implementación del estímulo fiscal al cine y al teatro, previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).En estos artículos, los contribuyentes que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se encuentran facultados para aportar el equivalente al 10% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado en el ejercicio anterior, a proyectos de cine y teatro.La aportación se traduce en un estímulo fiscal; en un auténtico pago de impuestos y no en una deducción. Esta puede ser aplicada contra pagos provisionales de ISR y, si hay remanente, contra el pago anual, hasta agotarlo en los próximos diez ejercicios.Cabe mencionar que los estímulos para cine y teatro no son excluyentes, así que un contribuyente puede aportar recursos, en un solo ejercicio, a ambos tipos de proyectos.Gracias a esta estrategia, el contribuyente sabe perfectamente el destino de sus impuestos, y no sólo constituye un crédito fiscal, eventualmente puede tener un beneficio en publicidad dentro de la película u obra de teatro, además de fomentar la cultura nacional.Sin embargo, lo que se encuentra prohibido, es que el contribuyente aportante se convierta en productor y pretenda obtener utilidad resultante del eventual éxito de la obra o película.Este estímulo ha generado un círculo virtuoso para los aportantes, productores y distribuidores mexicanos. No es gratuito que desde 2009 se hayan realizado más películas nacionales.De esta forma, y en aras de ser proactivos y entender las necesidades empresariales, ACPM despacho fiscalista, decidió constituir una Productora de Cine Ejecutiva, denominada Eek Producciones, para fomentar este estímulo y generar valor para la cultura nacional.Por tanto, si quiere implementar una estrategia creativa, conservadora y generadora de valor, le recomiendo dar un vistazo a los artículos 189 y 190 de la LISR y así optimizar el pago de sus impuestos.