Desde el proyector

El pasado jueves 13 de diciembre, por fin el público de Pachuca pudo ver en pantalla cinematográfica la más reciente película de Alfonso Cuarón. Roma fue proyectada en 5 funciones, la entrada tuvo un costo de veinticinco pesos.Pachuca fue el último de los municipios del estado de Hidalgo donde se proyectó, antes tuvo paso por Actopan, Tula, Tulancingo y Ciudad Sahagún (Tepeapulco).Semanas atrás, el mismo Alfonso Cuarón a través de su cuenta en tuiter ponía a disposición su película para los cines que quisieran proyectar. Esto ante la negativa de los dos gigantes de exhibición en México. Negativa que fue muy bien explicada por Cinépolis en un comunicado público.Fue entonces que me emprendí la tarea de contactar con la gente de Roma para plantearles la posibilidad de exhibir su película en Pachuca. Platiqué con el Secretario de Cultura en Hidalgo con el fin de obtener el teatro Guillermo Romo de Vivar, como sede para la proyección.Hasta ahí todo parecía ir bien. Me contactaron un par de personas más por parte de Roma, preguntando por aspectos técnicos, ubicación y capacidad del Teatro. Nunca hubo una negativa.La última información que recibí por parte de la gente de Roma, era que no disponían de copias en el formato que el Teatro posee para proyectar, me dijeron que en cuanto tuvieran posibilidad me lo harían saber.El miércoles 12 de diciembre me enteré por medio de un tuit de Alfonso Cuarón que su película se proyectaría en Pachuca el día 13, un día antes de su estreno en la plataforma de streaming Netflix. Envié un correo al contacto de Roma, me sorprendía que no hubo una negativa para mí, no hubo un NO.Este contacto se limitó a darme el nombre de la persona con el que había acordado la proyección, una funcionaria de la Secretaría de Cultura del estado de Hidalgo.La buena aceptación que tiene algo o alguien, se define como éxito, según la Real Academia Española de la Lengua. Y en ocasiones este éxito parece nublar las buenas formas de quien lo posee.Mi propuesta para proyectar Roma en Pachuca, era hacer funciones gratuitas, en todo caso, propuse, convocar al público para que aportase donativos en favor de los migrantes.Ya que días antes, el gobierno de Morelos canceló las funciones de ésta película en Cuernavaca, donde se reunirían donativos en especie para la causa migrante.Mi propuesta era en favor del público y la sociedad civil, no era un acto de autocomplacencia política. El éxito de algo, altera las formas, las simples formas de urbanidad y buenas maneras. No sé qué opine Alfonso Cuarón del manejo en exceso lucrativo que algunos lugares de exhibición han tenido con su trabajo.De última hora, la Secretaría de Cultura de Hidalgo, anunciaba una función extra a las 24 horas, ya el día 14.Es mejor quedar bien con el gobierno que con la sociedad civil, es mejor quedar bien con las autoridades, que con el pueblo. Da un mejor resultado. Me queda claro.