Asesinan a balazos a joven migrante en San Miguel de Allende

“Los elementos, al acercarse, fueron agredidos sin motivo aparente con detonaciones de arma de fuego al tiempo que los agresores emprendían la huida.

“Al iniciarse la persecución, los tripulantes de la camioneta no cesan la agresión a los elementos, impactando los disparos en varias ocasiones contra la unidad policial”, relató en un comunicado.

UnDe acuerdo con sus familiares, el muchacho no era problemático ni tenía rencillas con nadie;, en, de donde es originario.Uno de sus hermanos relató que la tarde del miércoles fueron juntos a un partido de futbol a lay regresaron a su casa. Leonel, según la declaración de su mamá, ganó un balón en el partido, y quiso llamarle a su novia “para regalárselo” pero como en el lugar no hay señal, en su camioneta tuvo que acercarse al camino que va a San Damián.Era casi la medianoche, detalló su tío, quien desensillaba su caballo en el monte cuando escuchó y vio disparos en ráfaga; luego se encendieron las torretas y vio una camioneta que se parecía a la de su hijo. Corriendo fue a su casa para encontrar que no era la de su hijo sino la de su sobrino Leonel, así que con otros familiares llegó a la escena.Agazapados entre la maleza, llegaron al lugar de los hechos y escucharon que los policías dijeron “ya valió ver... Ahora acomoda la camioneta, y dale unos balazos atrás del asiento, o a la tierra el caso es que le quede pólvora…” y volvió a escuchar dos disparos, luego llegaron más patrullas.Ely de acuerdo a su mamá, Guadalupe Cayente Moreno, (con quien llegó el domingo pasado) era un joven bueno que a nadie le hacía daño.La oficina deSegún la versión de las autoridades todo inició cuando a la altura de la, personal de las FSPE se percató de que a la orilla de la carretera estaba estacionada una camioneta Ford Expedition negra, con placas de Texas, en la cual se encontraban tres hombres.

