Miguel Herrera defiende eliminación de Chivas del Mundial de Clubes

2018-12-15 15:06:26 | EL UNIVERSAL

La derrota de Chivas hizo eco en el futbol mexicano, y en Coapa no agradó su eliminación.

Miguel lamentó la derrota de las Chivas. Foto Especial



La caída del Guadalajara en el Mundial de Clubes hizo eco en el balompié nacional. Pero, desde Coapa hubo quién saliera a la defensa del conjunto rojiblanco. "El nivel del futbol mexicano es para competir en todas las instancias, por uno que pierdan no quiere decir que es el nivel del equipo", justicó Miguel Herrera, técnico del América.

Los dirigidos por José Cardozo sucumbieron en su debut en el Mundialito, por 3-2 ante el Kashima Antlers. "Chivas no llegó en su mejor momento... Pero, si ves el partido, las Chivas dominaron". Respecto al posible regreso de los clubes mexicanos a Copa Libertadores, el Piojo Herrera recordó que la ausencia se debía a lo ajustado del calendario de la Liga MX.

"Pero ellos (Conmebol) cambiaron sus formatos y la liga no podía, la final de Libertadores hace unas dos semanas debió jugarse y nosotros en Liguilla, imposible y con el Mundial de Clubes se atrasa nuestra final, entonces se está volviendo a hacer gestión para volver a esos torneos".

Las Águilas, dirigidas por Ricardo Lavolpe, jugaron en 2016 el Mundial de Clubes, donde cayeron en seminales contra el Real Madrid (2-0) .