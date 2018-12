Ganadería guanajuatense

Toros 'jaboneros'

Fiesta brava



“El toro bravo se cría en terrenos que se convierten en ecológicos y de una gran belleza. Viven como verdaderos reyes. Si no existiera la fiesta brava, el toro bravo desaparecería sencillamente”, señaló el diestro.

Ganaderías que desaparecieron

Javier Contreras Mares



“Es una gran satisfacción personal la crianza de toros bravos. Realmente es una afición, pero de una forma u otra tratamos de fomentar la fiesta brava y preservar una de las razas bovinas más hermosas del mundo como es el toro bravo. No es negocio, pues cada vez se lidian menos corridas de toros”, señaló el ganadero.

Dehesa Santacilia



“Desgraciadamente el ejido acabó con ella y ahora lidia ya muy poco, pero llegó a ser una de las ganaderías más importantes a nivel nacional”, dijo Manuel Villarreal, juez de plaza.

Decreto de Fiesta Brava



“Hay gente que le gusta que haya matrimonios del mismo sexo y muchos no estamos de acuerdo y a pesar de eso respetamos”, señaló ante ganaderos y funcionarios.

ocupa elLa Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia () tiene registradosEl primer lugar lo ocupa uno de los estados más pequeños, como es, donde hay; le siguecony luego, por arriba de estados tan taurinos como Aguascalientes, donde apenas hay 10 ganaderías.De acuerdo a información de la ANCTL, en Guanajuato se asientan las más importantes ganaderías de reses de lidia como es, que un día fue del actory que lidiaba como, además deLa ganadería más antigua de México es la, que se ubica en el municipio de, en el Estado de México. Data de la época de la Conquista, en 1522, cuando Hernán Cortés trajo los primeros toros bravos desde España.En la vecina Sierra de Lobos se localizan dos de las más antiguas ganaderías del país:. Ambas dehesas fueron fundadas por Alberto Aranda en 1921.En 1928 pasaron a manos de José Francisco Aranda y actualmente están a cargo de su hijo José Luis Aranda.Durante muchos años esta ganadería exportó sus; los animales crecen en uno de los paisajes más impresionantes.El torero saltillense Jorge de Jesúsobtuvo grandes triunfos lidiando ejemplares de esta dehesa.A no mucha distancia de ahí, en la Sierra de Ocampo, hay una nueva ganadería que lidia con el hierro de De La Mora; ésta se localiza en el kilómetro 10 de la carretera Ocampo-León, en el rancho llamado Mar de Plata.Es propiedad del actual alcalde de, quien es además aficionado práctico, apoderado y gran impulsor de la fiesta brava que ya ha lidiado en León.Pero algunas ganaderías han desaparecido como la, cuya finca ganadera se localiza en lo que fue la hacienda de Corral de Piedra.Ahora donde pastaban toros bravos se localiza elEntre el municipio de León y los límites con Jalisco se encuentra otra gran ganadería, la de San Javier, cerca de la ex hacienda de San José de Malpaso.Es propiedad de, quien en sus años mozos fue novillero; esUna de las vacadas más extensas del país fue la ganadería de Santacilia. Se dice que llegó a tener más de mil hectáreas que se redujeron con el reparto agrario.La dehesa de, ubicada en la(en el municipio de San Diego de la Unión), fue. En los años 60 alcanzó su máximo esplendor lidiando en plazas de toros de todo el país.El 29 de enero de 2016 la ANCTL llevó a cabo la Asamblea Nacional de Guanajuato, en San Miguel Allende, por ser uno de los estados con más ganaderías del país.Ante la importancia que tiene nuestra entidad en la crianza de toros bravos, el ex gobernador Miguel Márquez Márquez, nombró porDurante la asamblea el ganadero Manuel Sescosse Varela, presidente de la ANCTL, dijo que respetaba a los detractores de la tauromaquia, pero también pidió respeto para los que gustan de la fiesta brava.TODOS LEEN:TODOS VEN: