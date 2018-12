Presa El Zapotillo recibirá menos dinero del que se tenía previsto

“Andrés Manuel ofreció no cancelar el proyecto, pero no prometió cuánto iba a dar, y nos queda claro que seguirá siendo un elefante blanco durante un tiempo”, sentenció Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Cuestionan compromiso de AMLO



“Es una disminución importante y grave, Obrador dio su palabra en el Centro de Convenciones del Estado, delante del Gobernador, diputados locales, federales, senadores y medios, y debe respetar su palabra o fue una de sus ocurrencias”, comentó.

Respete federalismo



“La revisión del presupuesto comienza y estaremos pendientes de impulsar los ajustes necesarios para que a Guanajuato lleguen los recursos necesarios. Esperemos haya diálogo, contracción y se deje de una vez por todas la imposición sin ideas”, asintió.

SIGUE LEYENDO:

Para el proyecto de abastecimiento de aguase contemplanen elLo anterior significa unarespecto a losque se le etiquetaron a ese proyecto en el, aunque no se sabe si eso se invirtió y en qué, pues en lo que respecta al acueducto haciaestá detenido.La Legisladora comentó que los expertos en cuentas hídricas aseguran que la obra está entrampado porque no existe el agua que dicen que a través de la presa se iba a repartir, lo que posiciona aen una situación delicada.Reconoció es necesario seguir buscando otras, pues no parece no dar una solución a corto plazo.Mientras qucuestionó que else hubiera comprometido a realizar el proyecto delante de, cuando ahora le destina un recurso tan corto.Pidió que losse apliquen a la obra, o en caso contrario dejarán asin agua y podría verse como una venganza contra los ciudadanos que no votaron por él.Asimismo, losque representan aanalizarán el, para asegurar que el, refleje en este ejercicio su ideología.declaró que la presentación no dice mucho y hay una gran expectativa sobre si la facultad de aprobación, por parte de la, será real o vendrá un avasallamiento deinstruido por laAseguró que por parte de su bancada lo revisarán exhaustivamente y esperan que elrefleje su idea de gobernar en igualdad para los mexicanos, respete el federalismo y la soberanía de cada estado y municipio.