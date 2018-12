Transición de gobierno federal afecta estancias infantiles, acusan

“Solo exigimos que se respeten los convenios, ya que todas las estancias infantiles en la entidad están en la misma situación, pero quienes quedaron de encargados de la delegación de la Sedesol desconocen cuándo reanudarán los apoyos”.

El cambio de gobierno federal olvidó lasluego que desde hace dos mesespara su operación y becas destinadas a las mamás y padres de familia que llevan a sus hijos a dichas instalaciones, lo que pone en duda su continuidad durante el próximo año.Titulares de las estancias acudieron a la redacción de AM Hidalgo para señalar que los actuales encargados de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la entidadLuego de pedir no publicar sus nombres, agregaron que la dependencia federala los beneficiarios desde octubre, sin tomar en cuenta que cada usuario comprobó 15 asistencias.Además, las estancias no han recibido presupuesto para, lo cual es un requisito para la puesta en marcha del programa federal.Los titulares deben pagar los, lo cual complica su continuidad, aunado a la retención del recurso a los beneficiarios.El programa va dirigido a mamás y papás con niños entrey hasta seis años en caso de discapacidad, para que cuiden a sus hijos mientras que ellos laboran. Contempla unl a los beneficiarios.