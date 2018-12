¿BAJARLES LOS SUELDOS ES VIOLAR LA AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL?

Obviamente que no. No tiene nada que ver el que se les bajen los sueldos a los ministros, jueces y magistrados del poder judicial con una intromisión de los otros dos poderes en su autonomía. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero ellos esgrimen falsamente, como principal argumento, que si los obligan a bajarse sus enormes sueldos, pierden autonomía con los otros dos poderes.El jueves pasado hubo el informe del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, (a quien por cierto le dio un soponcio o se quería desmayar en mitad de su informe. La culpa acusa. El estrés que trae por defender esos sueldos millonarios que tiene él y su camarilla, que es defender lo indefendible, lo trae mareado) quien usó la frase, a su conveniencia, de Benito Juárez: “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”. Refiriéndose a que no los obliguen a bajarse los sueldos, a ser honestos, a estarse rolando en los puestos y no eternizarse y a no usar el nepotismo para imponer a sus familiares directos o indirectos en los puestos del poder judicial, entre otras cosas. En relación a la frase de Juárez, ¿por qué no usó Aguilar la frase en donde dice que los servidores públicos deben vivir en la justa medianía? Pues porque no le convenía, ya que ellos viven en el lujo, dispendio y excesos derivados de su enorme sueldo y de que manejan el presupuesto de este poder, a su arbitrio y conveniencia egoísta, sin supervisión.Pero vamos por partes. En relación a que es una intromisión de los otros poderes obligarlos a bajarse los sueldos. Falso. La austeridad republicana va para todos y ellos no son una excepción. Estos “señoritos” están acostumbrados a ganar mucho más de lo que hacen. No desquitan el sueldo y, en todo caso, siempre han ganado más que el Presidente de la República. ¿Qué acaso tienen más responsabilidad que él? Es infinitamente más grande la responsabilidad de un Presidente de México que el de un ministro de la Corte, de jueces o magistrados. ¿Entonces por qué ganan más que él? No es justo, y sobre todo en el caso de ellos, que representan la justicia, el que sean injustos al auto otorgarse un elevadísimo sueldo y si los otros poderes les dicen que ya no pueden seguir detentando los salarios más altos del mundo, ellos se desgarran las vestiduras y alegan una supuesta intromisión en su autonomía. Este es un falso debate el quererlo llevar a esta supuesta pérdida de autonomía.En cuanto a que dejan de ser honestos si ganan menos y pueden corromperse. Falso. Pues desde el momento que ganan más que cualquier otro funcionario de México y del mundo, con excepción de Trump, ya son corruptos. En otras palabras, reitero, no desquitan lo que ganan. Le están robando al pueblo de México y es un atentado a la mayoría de la población que está en pobreza. En relación a que no los cambien de lugar. Esto debe ser así para que no generen intereses creados. De hecho así “trabajan”. Los abogados litigantes “compran” a algunos jueces para que den fallos a su favor. En algunos lugares se vende la justicia al mejor postor. Por eso se resisten a este saludable cambio. Y en lo concerniente al nepotismo esto era un secreto a voces. Todo mundo sabe esto, que por “influencias” de determinado juez o ministro, varios familiares entraron a trabajar al poder judicial.Hay mucho tema más en relación a este asunto, pero por lo pronto lo dejamos hasta aquí. Ya nada más quiero aclarar que lo que pasó a la agresión a un coche, por parte de manifestantes afuera de la sede de la Corte, que es del vocero del poder judicial, a quien confundieron con un ministro, yo lo interpreto como la justa indignación del pueblo en contra de los privilegiados que se regodean en la riqueza. Acuérdese, estimado lector, de la Revolución Francesa y como guillotinaron a los privilegiados. Pero claro, “conductores” de televisión como Cirito Gómez Leyva, pues andan perdidos y no entienden esta justa indignación del pueblo.POSDATA UNO.- A lo doble, si a lo doble cuesta la gasolina aquí en relación a Texas. Aquí cuesta 20 pesos y allá 10 pesos. Ésta sigue siendo una promesa incumplida de Obrador, quien prometió que llegando al poder iba a bajar el IEPS y por consiguiente el precio de la gasolina. Ahora dice que hasta dentro de tres años cuando se termine la refinería y se acondicionen las otras refinerías, va a bajarla. Pues desde ahora le decimos a Obrador que no nos vamos a esperar tres años, que si no baja el precio de las gasolinas nos vamos a empezar a manifestar a partir de enero, del próximo año.POSDATA DOS.- Pues dice Durazo el nuevo encargado de seguridad, que desde el primero de diciembre han implementado una nueva estrategia de seguridad, pero no se han visto resultados. En todo el país sigue la violencia y no se diga aquí en Guanajuato. Y con los funcionarios encargados de seguridad de aquí que repitieron por reprobados, como Zamarripa y Cabeza de Vaca, ¿pues qué se puede esperar?Comentarios y opiniones al correo:Twitter: @gonzalezmelecio