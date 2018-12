IACIP, SIMULACIÓN

Va Verde contra tenencia

*** IACIP, SIMULACIÓNLa terna enviada al Congreso del Estado por el gobernador Diego Rodríguez para elegir un Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) huele a otra simulación. Hoy hay dos comisionadas que son mujeres (Ángeles Ducoing, presidenta, y Lorena Vela), así que por paridad se adelanta que el elegido será un hombre, y el único en la propuesta es Raymundo Vázquez Arredondo.*** PERFIL DIEGUISTASe supone que el IACIP es un organismo autónomo con la misión de ser garante del derecho a la información pública. En el caso de Raymundo no se ocupa mucha investigación para conocer su “dieguismo” y una trayectoria profesional totalmente construida al servicio del Gobierno del Estado.*** VACANTE AÑEJAEl Gobierno del Estado viola desde 2016 la ley que establece deben ser tres comisionados, nunca los hubo; primero fueron Ángeles y Mario Morales, quien se fue hace un año y llegó Lorena Vela. Al mes los comisionados ganan 65 mil 603.57 pesos netos. Nada mal, ¿no?*** PRUEBA DE FUEGOLa muerte de un joven migrante de San Miguel de Allende a manos de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado es una prueba de fuego para la justicia. Hay versiones encontradas de la familia del chico con la Secretaría de Seguridad del Estado. El procurador Carlos Zamarripa debe despejar toda duda de la actuación de la dependencia bajo el mando de su amigo Álvar Cabeza de Vaca.*** RATIFICACIONESJUDICIALESAntes de despedir el año para irse a celebrar la Navidad y el Año Nuevo el Congreso del Estado tiene otros nombramientos pendientes. Debe dictiminar sobre la reelección de la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, Ma. Elena Hernández Muñoz, solicitada por el Consejo del Poder Judicial. Y también la reelección del magistrado Víctor Federico Pérez Hernández, presentada por el Gobernador.* TERNA DE DIEGOOtra decisión más interesante en la cancha del Congreso es sobre la terna que el gobernador Diego Sinhue ya les envió para designar a un Magistrado más del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y que está conformado por: Rosa Medina Rodríguez, Francisco Ramos Tristán y Daniel Aguilera Cid (hermano de Juan, excoordinador de Comunicación Social del Estado y Director General de TV4)* LOS PERFILESRosa Medina es celayense, desde 1991 con una trayectoria como litigante en lo civil, familiar, mercantil y administrativo; Francisco Ramos es director general de la firma legal Ramos Tristán & Abogados (RTA); y el que presenta experiencia en el Poder Judicial es Daniel Aguilera Cid, fue Juez Civil, Magistrado Supernumerario civil y penal y hoy Juez de Oralidad Familiar en San Francisco.* MAGISTRADO TJADiego también envió su propuesta única para Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Se trata de Eliverio García Monzón, quien tiene carrera larga en esa especialidad, de 2006 a la fecha es el Juez Primero Administrativo Municipal en León, con funciones de Juez Administrativo General.*** INMUJERES, GRILLAEn el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) trasciende QUE está sabrosa la grilla por el nombramiento de la Presidenta. Le cuento porque hay dos políticas leonesas que tienen algo que ver. La senadora de Morena, Malú Mícher, empoderada desde que le asignaron hacerse cargo de la transición de ese organismo, y la diputada Verde, Beatriz Manrique, vocal de la Junta de Gobierno.* MALÚ, CONTROLDesde columnas editoriales como Templo Mayor, de Reforma, señalan el protagonismo de Malú para tener peso en la decisión cuya terna de aspirantes son: Nadine Gassman, representante de la ONU Mujeres en Brasil; Candelaria Ochoa, activista jalisciense; y la política michoacana Fabiola Alanís.* SIN CONSENSOSAyer se reunió la Junta de Gobierno pero ni siquiera hubo consenso para aprobar la terna, pues al final el nombramiento está en la cancha del presidente López Obrador. Las integrantes de los consejos Consultivo y Social, que son representantes de las organizaciones sociales, se abstuvieron de votar.* BETTY, VOZ NO VOTOLa legisladora federal del Partido Verde, Beatriz Manrique, participa en Inmujeres como representante de la Cámara de Diputados, con lo que tiene voz pero no voto, y ayer escribió en tuiter: “Trabajamos con @M_OlgaSCordero (Secretaria de Gobernación) @Josefa_GBOM (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y las consejeras para pronto llegar a consensos e integrar una terna”.El diputado local del Partido Verde, Israel Cabrera Barrón, subió a Tribuna para manifestaron la postura en contra de regresar para el 2019 el Impuesto de la Tenencia, así sea sólo para vehículos de lujo.“No vayamos a enviar un mensaje erróneo a la ciudadanía, valoremos que el impuesto puede ser contraproducente, busquemos otras alternativas juntos”, expresó al pedir al PAN reconsiderar.Argumentó que los automovilistas ya tienen demasiados gastos como seguro y alzas del combustible.