Minusvalía de las Afores

¿Tiene usted Afore? Entonces ya sabe de qué le hablo. ¿Está esperando que su fondo de pensión siga creciendo? No. Con el anuncio de la cancelación del NAIM (Nuevo Aeropuerto Internacional de México), las Afores cayeron de valor y con ello, nuestros fondos para retiro se hicieron pequeños.Este es uno más de los “costos ocultos” que tenemos que pagar por una decisión que de suyo es torpe: cancelar un aeropuerto que –como en otras partes del mundo-, es financiada por recursos de fondos de pensiones, pues los aeropuertos son siempre un buen negocio.¿Por qué son tan importante las Afores? México está perdiendo ya su “bono poblacional” (etapa en que es mayor la cantidad de mexicanos en formación que aquellos que trabajan); además, nos estamos envejeciendo y el tema de las pensiones en México comienza a tomar interés para la ciudadanía.La situación económica del País no muestra síntomas de mejora con el nuevo gobierno y el problema es que, al perderse la probabilidad de tener prestaciones para los trabajadores, ellos deben acudir al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por medio de las Afores.Esto quiere decir, que, de seguir la misma decisión de cancelar, los ahorradores mexicanos seguirán perdiendo dinero. En México, las cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) son el termómetro de los rendimientos de las Afores. El desempeño del ahorro para el retiro refleja el comportamiento de los mercados financieros, los cuales mostraron una mejor volatilidad y aversión al riesgo al cancelar el NAIM. Esto refleja una realidad que no esperábamos: que los ahorros de los mexicanos perdimos dinero por la decisión del nuevo gobierno federal.Durante octubre, las administradoras de fondos para el retiro (afores) registraron minusvalías por 131 mil 649 millones de pesos, las más altas que se hayan registrado en los últimos seis años, derivado de la volatilidad que se generó en los mercados financieros por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de acuerdo a los datos públicos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).Durante octubre y noviembre, los activos en los que invierten las Afores sufrieron cambios como la depreciación del tipo de cambio y la caída en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que generó estás minusvalías. Estas minusvalías las podemos ver en los estados de cuenta los ahorradores. Todo, a diferencia del 2017, cuando en todos los meses se reportaron plusvalías. Esto es, que,si consideramos el valor de los activos de enero a septiembre, las Afores registraban plusvalías por casi 130 mil millones de pesos, pero con las minusvalías de octubre, se perdieron por completo.Esta es una afectación real sobre el rendimiento del 2018. Es cierto que han ocurrido otros periodos de volatilidad en México en los que las Afores registran minusvalías, por lo que, si el nuevo gobierno inspira confianza a los inversionistas, el valor de los activos tendería a recuperarse. Alrededor de 80% de las inversiones que hacen las Afores se realizan dentro del país, por lo que cualquier cosa que pase, ya sea buena o mala (como la cancelación del NAIM), tiene un efecto sobre el ahorro de los trabajadores.Del total de los recursos bajo administración de las Afore, 50% se invierte en valores gubernamentales (práctica común en el mundo), 18% en deuda privada nacional y 16% en renta variable internacional. Del resto, 10% en acciones nacionales, 4% en instrumentos estructurados, 2% en deuda internacional y menos de 1% en mercancías. Por ello, el rendimiento del año fue este año de menos del 3% en términos nominales antes del anuncio de la cancelación de NAICM.Las inversiones que hicieron Inbursa, PensionISSSTE, Profuturo y XXI Banorte por 13 mil 500 millones de pesos estrictamente no se perderán, pues al igual que otros inversionistas que tenían contratos en el NAIM de Texcoco, recibirán una indemnización.El mecanismo de protección, es el cobro de la TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto), con el cual se deberá pagar a los inversionistas su dinero, aunque el daño ya está hecho. Somos casi 16 millones de trabajadores que nos encontramos en estas cuatro Afores y que ya perdimos dinero y nuestros rendimientos serán considerablemente. El rendimiento que se había previsto por las inversiones en el nuevo aeropuerto era de 10% y esto ahora se irá a la basura por la torpe decisión financiera de AMLO de cancelar el NAIM.