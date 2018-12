Contaminación textil en océanos

No hay duda de que los humanos estamos dejando una huella perene en este planeta. Estamos dejando la marca de nuestra presencia en la atmósfera sobrecargándola de bióxido de carbono, en los océanos contaminándolos con inmensas islas flotantes de desperdicio plástico así como con infinidad de otras sustancias tóxicas, estamos desapareciendo los bosques y selvas del planeta dejando en su lugar terrenos erosionados e infértiles. Todo esto además de haber acabado con infinidad de especies animales y otros seres vivos. No hay duda: Los seres humanos somos los mayores depredadores del planeta.Un estudio recientemente publicado por investigadores de la Universidad de Barcelona (A. Sanchez-Vidal et al., ”The imprint of microfibres in southern European deep seas”, PLOS ONE, 2018; 13) muestra la presencia de microfibras textiles en el fondo marino. Estas microfibras se definen como fragmentos entre tres y ocho milímetros de longitud con un diámetro menor a 0.1 milímetro. Es interesante que estas microfibras hechas de celulosa y polímeros sintéticos entre otros materiales, proceden de las máquinas de lavar ropa cuya descarga llega a ríos y finamente a los océanos. Estas microfibras se han encontrado a profundidades de hasta dos mil metros. Los investigadores analizaron muestras tomadas a profundidades entre cuarenta metros y tres mil quinientos metros, del mar Mediterráneo y del mar negro.Es también interesante que cada carga de lavado en una lavadora puede arrojar hasta setecientas mil microfibras en cada uso. Evidentemente estas microfibras están siendo consumidas por organismos vivos del mar, sin embargo su impacto específico en el ecosistema y en el hombre aún se encuentra en estudio. Recomendaciones preliminares de este estudio sugieren la importancia de diseñar nuevos textiles degradables así como mejores filtros para las máquinas de lavado. Igualmente importante es encontrar colorantes no tóxicos pues no es clara la forma en que los químicos usados en estos colorantes terminan afectando la vida marina.Si usted pensaba que la gigantesca isla de basura plástica del océano pacífico (localizada entre San Francisco y Hawai) era un problema grave, puede ver que hay uno aun mayor cuya contaminación alcanza actualmente los dos mil metros de profundidad en los océanos.