La masculinidad, el ‘monís’, McConnell y el trumpismo

ras el malhumorado intercambio del martes entre Donald Trump y los líderes democráticos, parece bastante probable que el “tuitero en jefe” cierre el gobierno en un intento de conseguir financiamiento para su muro en la frontera con México. Esta posibilidad resulta sorprendente debido a que el muro es una idea bastante tonta. Incluso para alguien que se opone con vehemencia a la inmigración, legal o no, gastar decenas de miles de millones de dólares en una aparatosa barrera física no es ni una necesidad ni una forma eficiente de evitar que los migrantes entren al país.Entonces, ¿de qué se trata? Nancy Pelosi, quien casi con toda seguridad será la próxima presidenta de la Cámara de Representantes, supuestamente les dijo a sus colegas que para Trump, el muro es una “cuestión de masculinidad”. Pareciera que así es, pero me dejó pensando. ¿Qué otras políticas ha motivado la inseguridad de Trump? ¿Qué motiva en general las políticas de este gobierno?La respuesta a estas preguntas, en mi opinión, es que en realidad hay tres motivaciones principales detrás de las políticas trumpistas, que podemos etiquetar como: masculinidad, McConnell y el monís.McConnell hace referencia a la agenda estándar del Partido Republicano, que básicamente está al servicio de los intereses de los grandes donadores, ya sean individuos ricos o corporaciones. Esta agenda consiste, en esencia, en recortes fiscales para la clase donante, con recortes a los programas sociales para compensar parte de los ingresos perdidos. También incluye desregulación, en especial para los contaminadores, pero también para las instituciones financieras y actores dudosos como las universidades privadas.Durante la campaña de 2016, Trump se hizo pasar por otro tipo de republicano, uno que protegería la red de seguridad social y aumentaría los impuestos a los ricos. Sin embargo, una vez en el cargo, su política interior ha sido totalmente ortodoxa. Su única victoria legislativa importante en los primeros dos años ha sido un recorte fiscal que favoreció ampliamente a los más acaudalados; ha hecho todo lo que ha podido para socavar los servicios médicos de los estadounidenses de clase media y baja; además de reducir a cenizas la protección ambiental y la regulación financiera.Sin embargo, la política exterior de Trump ha sido de ruptura, no solo con las prácticas republicanas anteriores, sino con todo lo que Estados Unidos solía defender. Puede que los presidentes anteriores hayan llegado a acuerdos prácticos con regímenes despreciables, pero nunca habíamos visto algo como la evidente preferencia de Trump por los déspotas brutales en lugar de los aliados democráticos, su disposición a disculpar cualquier cosa que hagan personas como Vladimir Putin o Mohamed bin Salmán, incluso el asesinato.Tal vez esto refleje, en parte, principios personales: Putin, el príncipe heredero Mohamed y otros autócratas son justo el tipo de gente que le es afín a Trump. No obstante, resulta difícil ignorar la sospecha de que el “monís” —los sobornos monetarios que Trump recibió personalmente a través de la Organización Trump— ocupa un lugar importante. Después de todo, a diferencia de los líderes de las democracias, los dictadores y los monarcas absolutos pueden dirigir enormes sumas de dinero a las propiedades de Trump y ofrecerle a su familia oportunidades de inversión sin tener que explicar sus acciones a representantes electos quisquillosos.¿Y dónde queda la masculinidad? El muro es un ejemplo evidente. Lo delata el enfoque de la administración en cómo se verá el “enorme y hermoso muro”, en contraposición a lo que hará. Cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza solicitó licitaciones a los contratistas, especificó que el muro fuera “físicamente imponente” y además que “el lado norte del muro (es decir, el lado que mira hacia Estados Unidos) debía ser estéticamente agradable”. No decía que la estructura debía llevar letreros que dijeran “EL MURO DE TRUMP”, pero tal vez se debió a un descuido.No obstante, argumentaría que el deseo de Trump de reafirmar su masculinidad también ocupa un lugar importante en otras áreas, principalmente en la política comercial.He venido dando seguimiento a las aventuras del “hombre aranceles”, y lo que me sorprende no es solo la opinión abrumadora por parte de los economistas de que los aranceles de Trump son una mala idea, sino el hecho de los aranceles son un fiasco político. Con esto quiero decir que no parece haber un número considerable de electores exigiendo que haya una confrontación con nuestros socios comerciales.¿Quién quiere una guerra comercial? Los intereses corporativos no: las acciones se desploman cada vez que la retórica comercial se acalora y aumentan cuando los ánimos se relajan. Tampoco los agricultores ni los ganaderos, quienes han recibido fuertes golpes con los aranceles extranjeros impuestos en represalia. Mucho menos los electores de la clase trabajadora en los estados predominantemente industriales del país, la región conocida como “Cinturón del óxido”, que fueron fundamentales para la victoria de Trump en 2016: una pluralidad de votantes potenciales en esos estados dice que los aranceles son nocivos para sus familias. Resulta que en el comercio, la beligerancia es más bien cuestión de un solo hombre: es lo que Trump quiere, básicamente.Es cierto, teniendo en cuenta cómo funciona el derecho mercantil estadounidense, un presidente puede tener una guerra comercial (a diferencia de, por ejemplo, un muro fronterizo) sin la aprobación del Congreso. Pero ¿cuál es la motivación de Trump? Bueno, ha hecho del comercio uno de sus temas característicos, y quiere afirmar que ha logrado cosas grandes. Es muy revelador sobreque, incluso cuando deja las políticas básicamente como estaban, insiste en cambiarles el nombre. De esa forma puede ir por ahí haciendo como si el “Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá” —o como Nancy Pelosi lo llama “el tratado comercial anteriormente conocido como Prince” en referencia a los muchos cambios de nombre del fallecido cantautor— es totalmente distinto del TLCAN, y que se ha anotado una gran victoria.Así que cuestiones de Estado de gran relevancia se están decidiendo no para lo que es mejor para el país, ni siquiera para grupos importantes dentro de la nación, sino para los intereses financieros y/o el ego del hombre en la Casa Blanca. ¿A poco no es sorprendente Estados Unidos?