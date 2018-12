'Quizá puedo cumplir otro sueño como éste', Lainez habla sobre la oferta del Ajax

EL SUEÑO QUE ESTÁ VIVIENDO DIEGO LAINEZ @DiegoLainez10 sale del hotel de América y causa la locura entre la afición previo a la #GranFinal pic.twitter.com/FsO5YycLEu — MedioTiempo (@mediotiempo) December 16, 2018

No importa la camiseta. Se necesita muy poco tiempo para darse cuenta que Diego Lainez tiene un talento especial. JOYA MEXICANA. pic.twitter.com/LdlgRPGbhg — Invictos (@InvictosSomos) December 7, 2018

"Igual y puedo cumplir otro sueño como éste"



"Ahorita quiero disfrutar pero quien sabe, igual y puedo cumplir otro sueño como éste", dijo entrevista para TDN durante los festejos por la estrella número 13.



"No tengo ni palabras, lo único que quiero es estar con mi familia, parece que estoy en un sueño, no lo asimilo, es algo que trabajamos siempre, desde niño, es el sueño de todo niño y ahora un hombre lo hace realidad. Es algo que no voy a olvidar".

volvió loca a la defensa delcon sus desbordes, sin embargo, esas jugadas podrían ser las últimas que realizará con la playera del Clubpues de acuerdo a información que confirmó, el joven canterano podría salir este invierno alde Holanda.señaló hace algunos días que el club de los Países Bajos tenía interés en fichar a la "joya" azulcrema y fueel medio que confirmó la noticia que al parecer, no es sólo un rumor.De 18 años, el nacido en Tabasco debutó con las Águilas en marzo de 2017.fue quien le dio la oportunidad aen un partido contra León en el que jugó 45 minutos.Superando al Clausura 2017, elha sido el mejor torneo del mediocampista americanista que ha jugado 14 partidos (incluyendo la Liguilla), y en nueve de ellos ha sido titular.anotó su primer gol en la Primera División del futbol mexicano el 4 de agosto de este año, ese díase enfrentó a Pachuca y lo venció gracias a un marcador de 3-1 en el estadio Hidalgo, con un doblete del joven.También este 2018 vistió por primera vez la camiseta de laen la categoría mayor, pues Ricardo Ferretti lo convocó para los partidos ante Uruguay y Estados Unidos. En ninguno venció el Tri.El, en la Eridivisie, por ahora marcha en el segundo lugar de la tabla por detrás del PSV, equipo en el que militan sus paisanos Hirving Lozano y Erick Gutiérrez.Al finalizar el encuentro, y visiblemente emocionado, el juvenil americanista habló sobre la oferta que al parecer, tiene delde. Aunque no confirmó el acercamiento, sí dio a entender que quizá, su futuro no está ya ligado con las Águilas.también se dijo feliz por el título obtenido.