Reventa hizo su 'agosto' previo a la final de la Liga MX

"Me pagas hasta que estés en la puerta. Te acompaño hasta allá", mencionó una revendedora de la tercera edad.

Golpes y empujones al ingresar

❌ ASÍ NO ❌



Se arman los golpes y empujones entre aficionados y policías en la #GranFinal en el Estadio Azteca



⚠️ OJO a la mujer que suelta el primer golpe ⚠️ pic.twitter.com/lTU63mrLkR — MedioTiempo (@mediotiempo) December 16, 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- Y sí, hubo que invertir al menos 2,500para entrar a laentreesto si es que no se tenía unal llegar a las instalaciones del coloso.A ese precio estuvo la entrada más accesible en planta alta, eso sí, la estrategia de venta también incliuía el miedo porque losadvertían que había muchofalso rondando.En la parte baja cuestan 6 milen lateral o 5 mil en cabecera.Cuando en el inmueble faltaban poco más de dos horas para el silbatazo inicial, las filas para ingresar llegaban hasta la estación del tren ligero, de acuerdo a un video que publicó la página Mediotiempo, estuvieron involucrados en unque incluyó no sólo gritos sino tambiénUna mujer que aguardaba en la fila con un joven, soltó una uno de los policías, varios seguidores se acercaron para tranquilizar la situación y afortunadamente, el choque no pasó a mayores.