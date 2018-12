Los memes no perdonan a Cruz Azul... y AMLO tampoco

Felicitaciones al América; ánimo al Cruz Azul. «El que persevera, alcanza». — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 17, 2018

Por segunda ocasión en torneos cortos,otra vez unaante. El mejor equipo durante la temporada regular, líder indiscutible tras 17 fechas, no supo cómo jugar los dos partidos definitivos ante el cuadro americanista que con un gol de, enfrentó a La Máquina contra esos fantasmas que no ha podido contrarrestar en 21 años, mismos que terminaron hundiéndolo.Pero las redes sociales no perdonan, no respetan el dolor ajeno y es por ello que en poco tiempo, varioscircularon al escucharse el silbatazo final en la cancha del, pero no sólo eso, también un mensaje que dedicó al equipo de Pedro Caixinha, elde la República.Aquí te traemos algunos de los mejores memes de la derrota del...Y por si losno fueran suficientes, elde la República, experto en perseverar y seguir intentando pese a todos los contratiempos, también envió un mensaje al equipo celeste luego de la final de este domingo.