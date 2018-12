De su bolsa, Pepe pagó el salario del personal del Besiktas

Pepe, paga los salarios de los empleados del Besiktas antes de dejar el club



Llegó a un acuerdo amistoso con el club, próximo destino, el fútbol árabe.



Eldeestá en graves, su situaciónes preocupante y uno de sus jugadores, antes de irse del club, tuvo un gran gesto con la institución que lo acogió el último año y medio.El exjugador del, de su propia bolsa, pagó ela una parte del personal del club luego de rescindir suJardineros, cocineros y vigilantes no habían recibido su paga del último mes debido al fuerte gasto de la directiva por mantener una plantilla con los elementos con los que cuenta y, al conocer la situación, el portugués tuvo el detalle de solucionar una parte del inconveniente.No son desconocidos los conflictos económicos que arrastra el club de, pues muchos de sus jugadores tienentan altos que para cumplir con el compromiso, otros integrantes de la institución se han visto afectados.Incluso se dice quellegó a un acuerdo con elpara rescindir su, el cual finalizaba en junio, para liberar un poco al club de tan importante inversión.Pero el portugués no es la única figura que presume este club, pues en él también se encuentran el exarquero del Liverpool Loris Karius, Domagoj Vida, Adem Ljajic (el más caro de la plantilla), Gary Medel y Ricardo Quaresma.De acuerdo al diario español Marca, el gesto del defensor de 35 años no pasó desapercibido en medios de comunicación dey además, se viralizó rápidamente.El luso llegó ala mediados del año pasado, firmó por dos temporadas. En total, y según Marca, jugó 52 partidos y anotó siete goles.