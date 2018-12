“¡Gracias Guanajuato, los quereos mucho”, dijeron en un perfecto español.

El Bajío demostró su potencial para responder a festivales de talla internacional.La primera edición dellamó aa disfrutar de un lineup deque desde las 2 de la tarde comenzaron con la tanda de guitarrazos y buena vibra en los dos escenarios instalados., la banda que es garantía si de aglutinar fans se trata, y aunque su set fue corto, calentó la fría noche., cerraron su año en León, y se ganaron los aplausos en sus sets.Pero entre los que iniciaron, estuvieronEl son de Colombia sonó con, que puso el ejemplo de lo que es encender la escena con rolas como “Bailar contigo”, “Encanto Tropical”, como parte del fin de la gira del mismo nombre.Fueron de los más aplaudidos en escena por su discurso social y político, al que todos apoyaron con las manos arriba.Algunos tempraneros disfrutaron de activaciones, se estrenaron en el Cashless (sistema de prepago) y comenzaron a girar entre los distintos escenarios.Losmostraron el poder del norte, con canciones como “Sismo”, “Las Luces de esta ciudad”, “Humanos como tú”, “Sognare”, “Veneno es antiguo”.consentidos del Bajío presentaron un set poderoso, llenó de lo mejor de su recorrido por la música. DLD, la banda subió a escena y conectó de inmediato. El último show del año presentó rolas como “Arsénico”, “Dixie”, “Reencuentro”, “Sigo siendo yo”, “Mi vida”, “Viernes”, “Sea”, “Estaré”.con rolas como “Intruso”, “Falacia”, “Dulce Soledad”, “Visita”, “Somos Ajenos”, y demás, agradeció el acompañamiento de sus fans en toda su carrera.Lo bueno de la noche helada, que llegó al -1 grado, no impidió que se usaran faldas irlandesas en divertidas dinámicas de un patrocinador, y brincar con la música.El cierre llegó con, una de las favoritas y que ya es tradición. La agrupación agradeció a su raza, los llenó de buena música y aplaudió la primera edición del Tecate.La banda formada por Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera, Sabo Romo, agradeció a los aliados su acompañamiento y con rolas como “Viento”, “Célula que explota”, “Maténme porque me muero”, las gargantas estallaron y el calor llegó a los cuerpos.Después llególa banda capitalina regresó tras casi cinco meses de ausencia: “Labios rotos”, “Soñé”, algunas rolas de Aztlán, “Azul”, “Luna”, “Arrullo de Estrellas”, llevaron a otra galaxia a los fans.A punto de la media noche,subió a escena, la banda se echó a la bolsa a los fans y los que los escucharon por primera vez.“Safe and sound”, “Kangaroo Court”, “Vowels”, “One minute more”, provocaron al fiesta.Algunos asistentes coincidieron que el line up era un especie de tributo a todas las banda que arrancaron sus carreras en el Bajío, aderezado con un grupo internacional.El cierre estuvo a cargo de, los regios saludaron y prometieron un cierre excelente. Con covers y rolas propias como “Dormir soñando”, el “Chuntaro Style” provocó la polvadera en el Autódromo, después de una hora, terminó el evento con caras satisfechas, piernas cansadas por lasde música, pero con mucha emoción.