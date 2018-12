Pete Davidson prendió las alarmas tras publicar en su cuenta de Instagram un mensaje dando a entender que podría quitarse la vida, que de inmediato puso en alerta a sus seguidores.El actor y humorista, ex novio de la cantante Ariana Grande confesó que no tiene motivos para seguir vivo, y que si se esfuerza por seguir es "por ustedes" pero afirma que no sabe cuánto tiempo pueda durar.

“Realmente ya no quiero estar en esta tierra. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para quedarme aquí por ustedes, pero en realidad no sé cuánto tiempo más pueda durar. Todo lo que he tratado de hacer fue ayudar a la gente. Sólo recuerden que se los dije"

A meses de la muerte de otra ex pareja

En su mejor momento como cantante

Después de su preocupante publicación el actor borró su cuenta de Instagram.Luego de que Ariana y Davidson estuvieron saliendo durante unas semanas, se comprometieron y mostraron su amor en redes sociales, sin embargo, poco tiempo después dieron por terminada la relación. A esta polémica se suma que el rapero Mac Miller, ex pareja de Ariana, murió por sobredosis en septiembre.Recientemente Pete Davidson volvió a estar en el centro de la conversación debido al lanzamiento de la canción "Thank U, Next" de Ariana Grande, en la que reflexiona sobre sus exnovios.El sencillo, lanzado después de la comentada ruptura de la cantante de 25 años con Davidson, ha encabezado los rankings de Billboard durante tres semanas, dándole a Grande el mayor éxito de su carrera de siete años.