Comerciantes mantienen postura: no pagarán luz hasta recibir descuento

“Personal de la CFE sabe esto y nosotros seguiremos buscando el diálogo hasta lograr el descuento en los recibos de pago que llegaron con incrementos que van de 30 a 50 por ciento”, anunció el dirigente.



“Ellos dijeron que vendrían a tratar este el asunto y verificar si hay o no alguna situación irregular en el cobro del recibo de consumo de energía eléctrica de los integrantes de la UCLA del Mercado municipal de Huejutla”, explicó.

Integrantes de la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA) de Huejutla persisten en su negativa de pagar el consumo de luz del bimestrepues consideran que es excesivo.titular de la organización, mencionó que han negociado un descuento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, hasta el momento no han logrado concretar nada.Ante tales circunstancias, el dirigente anunció que no van a ceder en su postura, situación que ya es del conocimiento del gobierno de Hidalgo y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).Recordó que el diálogo con la CFE lo realizan con el contador, a quien también le entregarán una copia de la solicitud de intervención que hicieron ante la CRE.Sobre este asunto, refiere que están en espera de que personal de la CRE arribe al municipio de Huejutla.Cruz Hernández precisó que la actitud de los integrantes de laha sido respetuoso con personal de la CFE y repitió que no pagarán hasta tener una respuesta a la solicitud de descuento que han solicitado.