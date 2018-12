Buscan crear organismo contra la discriminación en Hidalgo

“Tenemos en este caso la Comisión de Derechos, un organismo autónomo que se dedica a exigirle a las autoridades públicas que cumplan con su trabajo (…), pero necesitamos otra estructura que se dedique meramente a un proceso educativo para combatir la discriminación”, subrayó.

La organización hidalguense(Seiinac) busca crear un organismo dedicado a erradicar y combatir la discriminación, ya que en la entidad no existe una figura para dicho fin, informó Rafael Castelán Martínez.El integrante de Seinac explicó que si bien hay una ley para evitar la discriminación en Hidalgo, la responsabilidad de eliminar dicha práctica solo le compete a laPor tal motivo, la organización civil pretende crear una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo, la cual data originalmente de 2013.Lo anterior busca implementar un consejo estatal contra la discriminación, además de impulsar organismos a nivel municipal que eduquen a la sociedad para no cometer violencia a través de dichos actos.Castelán Martínez dijo que hasta el momento no existe una fecha para concretar el proyecto; no obstante, informó que Seinac efectuará talleres en coordinación con el(Conapred) con el fin de formalizar la iniciativa y, de esta manera, presentarla a los legisladores de Hidalgo.Para los trabajos, Seinac ha realizado reuniones con la diputada local Lisset Marcelino Tovar, quien presentaría la iniciativa ante el pleno de la