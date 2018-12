Cambiar dirigencia no es solución para rescatar al PRI tras resultados electorales: Fayad

“candidaturas improvisadas”

CAMBIAR DIRIGENCIA NO ES SOLUCIÓN



"Lo ocurrido no es culpa de una persona ni de una dirigencia. Tan mal nos fue a nosotros como a todos los partidos políticos que (algunos) perdieron su registro", expresó.



“Qué es lo que ocurrió que nos produjo una gran derrota: una figura al que yo no le escatimó nada, una figura que estuvo perseverante durante 18 años recogiendo todo el hartazgo social (…) lo supo aglutinar, lo supo entusiasmar y logró el resultado que buscó”, puntualizó el titular del ejecutivo.

"REPTILES Y VÍBORAS " LOS QUE ABANDONARON EL PRI: GOBERNADOR



"Hay quien piensa que después de los comicios el PRI está sepultado, hay incluso quienes piensan, hasta en nuestras propias filas que piensan que este es el gran momento de dar el salto e insertarse al partido ganador".

víboras



“Fuera del PRI a todos esos reptiles oportunistas y víboras arrastrados que ya se quieren ir a darlo todo por una chamba (…) Allá llegan bañaditos a entregarse y solo opinan lo peor estos traidores que han mamado toda vida del PRI”.

PRI SIGUE VIVO: PINEDA GODOS

“intereses mezquinos”.



"El PRI sigue vivo (...) tenemos la voluntad de corregir, renovar y reforzar lo necesario, los lastres, sin culpas sin prejuicios y sin olvidar que en Hidalgo seguiremos siendo el mejor referente de rumbo político”, concluyó.

El gobernador Omar Fayad Meneses señaló que cambiar la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, encabezada por José Leoncio Pineda Godos, no sería la solución para subsanar lo que ocurrió en las elecciones del 1 de julio, cuando Morena ganó la mayoría en el Congreso Local.Así lo señaló el mandatario hidalguense durante la entrega de resultados de la "Consulta PRI Hidalgo 2018", en la que durante 90 días se pidió la opinión de los militantes en los 84 municipios respecto a los pasados comicios.Entre los principales resultados figuró el rechazo hacia los militantes que abandonaron el PRI, así como a lasy la coalición con otros institutos políticos.Fayad Meneses señaló que cambiar la diligencia estatal del PRI no sería la solución para subsanar lo anteriormente enunciado, pues, argumentó que la elección en Hidalgo en la que en su mayoría triunfaron representantes de Morena, también, se reflejó en otras entidades del país.De igual manera, agregó que el "hartazgo" de la ciudadanía fue un factor que capitalizó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.El mandatario estatal indicó que la entrega de resultados enunciados no reflejan que el Revolucionario Institucional esté "muerto" o "sepultado".Por tal motivo, calificó como "" a los militantes que en las pasadas elecciones abandonaron el instituto para sumarse a las filas de otros partidos, sin especificar nombres.El titular de la dirigencia del PRI en Hidalgo señaló que de las elecciones pasadas la militancia aprendió a no implementar candidaturas improvisadas y evitar a las personas que solo piensen en sus