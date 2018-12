“Nos vamos hasta el exceso, mas si hay algún pretexto y queda un poco en el anonimato, nos atrevemos a hacer muchas cosas, en la búsqueda de justicia nos podemos exceder”, enfatizó.



“Es consecuencia de la falta de justicia que vamos encontrando en la sociedad, de ninguna manera podemos justificar un linchamiento, alguna vez me tocó ver las consecuencias de un linchamiento en una comunidad, después todos se sentían culpables, apenados e intranquilos”, dijo.

Pide no caer en tentaciones en épocas navideñas



“Navidad también tiene que ser el tiempo de la verdad, de ir en contra de la corrupción, a veces ahorita se hace difícil hablar de corrupción porque pensamos en campañas políticas, pero es la verdad de lo que nosotros somos, la verdad en lo que es mi misma persona, la verdad en lo que soy como individuo”, dijo.

El intento de linchamiento en contra de una mujer acusada de robar a una bebé esfrente a un sentimiento de impotencia cuando se suscita una circunstancia de este tipo, señaló el Obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.Destacó que intentarsin embargo no es la respuesta ante la injusticia, y que de haberse concretado el linchamiento, la sociedad hubiera quedado muy herida.Díaz Díaz refirió que es triste que existan personas que quieren robar niños, pues es algo que no debería suceder en nuestra sociedad, peroAsimismo,, por lo que hizo un llamado a las uniones de vecinos, quienes pueden preocuparse por sus prójimos, pero no deben dejarse llevar por la violencia.El Obispo agregó quepor lo que se deben evitar excesos y tener cuidado al acusar a una persona.Compartir lo que se tiene con el prójimo, darle el sentido real a las fiestas decembrinas yes el mensaje que dio el Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.Señaló quesino dar algo especial de cada persona y su tiempo, sin distorsionar el verdadero sentido.

Enrique Díaz Díaz



“Ojalá que estos días de adviento, estos días de posadas, preparemos así nuestro encuentro y cercanías, que evitemos sobre todo estas confrontaciones, estos excesos en llamadas posadas, pero que han perdido el verdadero sentido cristiano”, enfatizó.



Celebrarán Misa de Navidad en Catedral



“Este año tendremos que pedir mucho la paz para nuestra diócesis, para nuestro Estado y nuestra ciudad”, finalizó.

Destacó que buscarpues de lo contrario sería sólo parranda y fiesta, y dijo sentirse gustoso de ver a familias que han podido combinar las fiestas decembrinas con Dios.Díaz Díaz indicó queque actualmente parece estar atropellada, ninguneada y que es verdadera sólo cuando favorece a un individuo en particular.El Obispo de Irapuato dio a conocer las actividades que realizarán para cerrar el año,para dar paso a laPara el día, indicó que se hará la exposición del santísimo ypara continuar con la misa de acción de gracias y jornada de la paz a las 8 de la noche.