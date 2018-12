Ponen trabas en Mineral de la Reforma para elección de delegados, acusan

“hicieron bastante confuso el asunto, precisamente, para que no se pudieran registrar los aspirantes”

Al menos ende Mineral de Reforma existieron irregularidades al emitir la convocatoria para elegir delegados municipales, ya que, además de la poca difusión, el ayuntamiento demoró hasta cinco días enque los postulantes requerían para su inscripción.Así lo denunció, quien se registró para contender por la delegación en la colonia Villas del Álamo, precisó que hubo poca difusión de la convocatoria por parte del ayuntamiento, aun cuando el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH) ordenó se respetara el principio de máxima publicidad.En entrevista con AM Hidalgo, la ciudadana señaló que en las colonias Azoyatla, 11 de Julio, Río de la Soledad, Villas del Álamo y La Militar, las autoridades municipales, por tal motivo no se pudieron inscribir más personas.Además, agregó que en la presidencia municipal se tardaron de tres a cinco días para expedir la constancia de residencia de los postulantes, así como la carta que acredita no ser funcionarios públicos.De acuerdo con laque expidió el gobierno de Mineral de la Reforma, elconcluirán los procesos democráticos.Dicho documento fue publicado luego del juicio que en abril de este año interpuso la ciudadanaante el TEEH, por omisión de las autoridades para realizar la convocatoria.De acuerdo con el área de comunicación social del municipio, los resultados de las 51 elecciones de delegados se harán públicos hasta que concluya el último bloque de los comicios, que es a finales de diciembre.De los 51 representantes que elegirán los habitantes del municipio, 20 ya fueron seleccionados en los comicios delpasado. Por ello, en los siguientes días se elegirán a los 31 aspirantes a delegados y subdelegados restantes.Los vecinos de las colonias podrán votados por los candidatos registrados presentando la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).Colonia PachuquillaColonia El CerritoFraccionamientos Los MoralesFraccionamiento El CampanarioFraccionamiento Rinconadas del PortezueloPaseo de las Reynas VFraccionamiento Dos CarlosFraccionamiento Pueblo ViejoSantiago JaltepecLa MinervaColonia CeuniComunidad AmaqueComunidad ApepelcoFraccionamiento San CamiloLa MilitarSan Guillermo la Reforma11 de julioLa PilaRancho El ÁlamoVillas del Álamo FovissteÁlamo RústicoRinconadas del Álamo11 de Julio, tercera secciónPrivadas de San JavierUnidad habitacional CTMPrivada Álamo IICarbonerasReal del OrienteCampestre Villas del ÁlamoVillas del ÁlamoAzoyatla de Ocampo