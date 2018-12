Presupuesto 2019 reduce recursos para ciencia y medio ambiente, pero aumentan para la SEDENA

Además de ser incongruente, nos preocupa el apoyo económico que pretende otorgar a la @SEDENAmx: tendría el presupuesto más elevado en su historia.

Al parecer, al nuevo gobierno NO le ha quedado claro que queremos #SeguridadSinGuerra.#PaqueteEconomico2019 — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) 16 de diciembre de 2018

Hoy se entregó a la @Mx_Diputados el Paquete Económico. Preocupa que se están descuidando programas que detonan el crecimiento económico. Tales como el Fondo Emprendedor, la Promoción Turística y los programas de Vivienda. #PEF19 — FERNANDO GALINDO (@F_GALINDO) 16 de diciembre de 2018

En el Proyecto de Presupuesto 2019 se están reduciendo lo recursos para la Policía Federal y los subsidios de seguridad pública para las Entidades Federativas. Son temas que tendremos que revisar. #PEF19 — FERNANDO GALINDO (@F_GALINDO) 16 de diciembre de 2018

Impulsarán modificaciones

Mediocre e insuficiente la meta de crecimiento económico para 2019 del nuevo Gobierno Federal. Con más deuda y precios altos a la gasolina, las familias mexicanas serán las más afectadas. — Marko Cortés (@MarkoCortes) 16 de diciembre de 2018

Deuda pública



"El paquete económico 2019 no generará confianza en los mercados porque los proyectos estratégicos de este gobierno federal son populistas y electoreros, en consecuencia, no impulsarán la generación de empleos, ni el bienestar social respecto del recurso público invertido, ya que carecen de metas concretas y de estudios serios sobre su impacto", indicó.

Castigan al campo, ciencia y medio ambiente



"Es un presupuesto inadmisible que castiga severamente rubros como el campo con casi una reducción del 30 por ciento, el apoyo a la Ciencia y la Tecnología jamás había tenido una reducción así en los últimos 10 años con casi 4 mil millones menos, así como una reducción del 30 por ciento en los recursos destinados a la Secretaría del Medio Ambiente", acusó.

Legisladores de Oposición criticaron los recortes y los aumentos asignados a dependencias en el presupuesto federal para 2019, al considerar que se pone en riesgo a sectores estratégicos.Clemente Castañeda, líder de, cuestionó el gasto elevado para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).El diputado priista Fernando Galindo, ex subsecretario de Egresos de Hacienda, reprochó reducciones en programas prioritarios para el desarrollo del País.Ely eladvirtieron que impulsarán modificaciones al proyecto presupuestario.En un comunicado, el dirigente del PAN, Marko Cortés destacó que la propuesta del Ejecutivo incumple con la promesa de, ya que en la Ley de Ingresos no se reduce el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que mantendrá su alto precio, uno de los principales factores, dijo, de laAdemás, indicó, preocupa que el Gobierno federal enhaga un planteamiento de mayor deuda, que no concuerda con el discurso oficial del 1 de diciembre ni con susde los últimos meses.En primer plano, aseveró el panista, laes igual a la de este año: alcanzará elcasiLa propuesta del Ejecutivo sobre el incremento real de la deuda pública queda evidenciada cuando se estima que su costo financiero para 2019 será d, superior enrespecto a 2018, abundó.Es decir, alertó, por manejo de deuda los mexicanosque el año anterior.El presidente del PRD, Ángel Ávila, criticó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019