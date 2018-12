Necesario reparar patrullas de Tula, de 57 registradas solo funcionan 36

un dolor de cabeza



Además, "tres automóviles marca Ford, modelo Fiesta, deben ser desincorporados de Seguridad Pública porque ya no sirven para desempeñar funciones policiales, pues por sus condiciones mecánicas no deben ser manejados a alta velocidad", dijo.

, director de maquinaria del ayuntamiento de Tula, pidió a los miembros de la asamblea municipal dar de baja, pues señaló que ya son inservibles, y solicitó desincorporar tres vehículos que no son aptos para los trabajos requeridos; además, aseguró que de las 57 unidades que tienen registradas,, aunque en varias ocasiones solo operan 26.Durante su comparecencia, el titular de maquinaria explicó que en este año las patrullas fueron "", porque de 57 que tiene registradas, solo 36 están en operación. Sin embargo, varias unidades entran y salen del taller de manera constante.Comentó que ocho de las unidades que tiene en inventario son inservibles y es necesario realizar trámites para darlas de baja y no afectar al presupuesto.Comentó que también tienen en inventario, pero solo una funciona; no obstante, señaló que invertir en las descompuestas, las cuales están dañadas de las bombas, es más costoso que en el caso de automóviles por el precio de las refacciones.Por tal motivo, comentó que es mejor invertir recursos para reparar otras patrullas, con la intención de tener en funcionamiento al menos, para lo que pidió presupuestar, recurso que serviría únicamente para solucionar el problema de manera temporal.