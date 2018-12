Cuarteto Brodsky y OSUG festejan 8 años del Teatro del Bicentenario

Inolvidable fue el concierto por el octavo aniversario del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, al reunir en un mismo escenario al Cuarteto Brodsky, una de las agrupaciones camerísticas de referencia de la actualidad, y a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG), considerada la tercera mejor formación de México.Poco antes del recital, directivos y personal del Teatro invitaron al público a tomar una pelota, escribir en ella un deseo y depositarla en una urna. Ahí permanecerán hasta febrero entrante, cuando serán regaladas a niños de casas hogar y centros comunitarios, los que después asistirán a una función especial en el recinto.

Después del recital, el público disfrutó de la proyección de videos conmemorativos del aniversario del teatro. Foto: Cortesía Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, fotógrafo: Jaime Vaqueiro.

Ante una sala llena, la OSUG y su director titular, Roberto Beltrán-Zavala, dieron inicio a la velada musical con una interpretación brillante de la suite de la ópera “El caballero de la rosa”, de Richard Strauss (1864-1949), la cual contiene algunas de las páginas más sublimes que se han escrito en la historia. Se trata de una composición en un solo movimiento dividido en cinco secciones que recorren los tres actos de esta comedia de manera casi cronológica.Gracias a una dirección atenta en los matices, la orquesta no sólo desplegó una amplia gama de texturas y colores, sino que logró expresar las más variadas emociones. Así ocurrió en el éxtasis del dúo del segundo acto, en el que Octavian le entrega una rosa de plata a Sophie y ambos se enamoran; la ironía del “Vals del barón Sachs” y el exaltado lirismo del trío final, en donde la Mariscala renuncia a su amor.Mientras que toda la OSUG deslumbró por su majestuoso sonido, las intervenciones de algunos instrumentos fueron brillantes, como las de los cornos en el “Preludio”; los alientos en la “Presentación de la rosa de plata”; el concertino Dmitri Kisselev en el vals, y las cuerdas en el trío final. También la dirección enérgica de Beltrán-Zavala ayudó a crear clímax de gran intensidad.

Se proyectaron videos de las distintas actividades artísticas del Teatro del Bicentenario. Foto: Cortesía Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, fotógrafo: Jaime Vaqueiro.

Después de compartir el escenario en Oviedo y Santander, España, en mayo de 2017, el Cuarteto Brodsky y la OSUG se reencontraron para tocar una vez más el “Concierto para cuarteto de cuerdas y orquesta” del compositor checo Bohuslav Martinu (1890-1959), obra de corte neoclásico que, además de interpretarse poco en las salas de concierto, presenta una combinación inusual de instrumentos, inspirada en la forma del concerto grosso del barroco italiano.El Cuarteto Brodsky exhibió una consolidada técnica durante la interpretación de esta pieza de enorme complejidad rítmica, armónica y expresiva, en la que Martinu desarrolló los temas en forma de variaciones polifónicas.Tras el agitado “Allegro Vivo”, el ensamble tocó con fuerza las líneas de contrapunto del sombrío “Adagio”, dirigiendo la música hacia poderosos clímax, para después abordar el “Tempo moderato”, con el carácter bailable que caracteriza este rondó. Asimismo, la batuta de Beltrán-Zavala alcanzó equilibrio entre el pequeño grupo de solistas y la orquesta completa.

El Cuarteto Brodsky, de Reino Unido, se presentó junto con la OSUG en el concierto por el octavo aniversario del Teatro del Bicentenario.Foto: Cortesía Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, fotógrafo: Jaime Vaqueiro.

Luego del intermedio, el Cuarteto Brodsky y la OSUG brindaron una lectura apasionada de “Introducción y Allegro, Op. 47”, de Edward Elgar (1857-1934), pieza en la que el compositor posromántico inglés adoptó la forma del concerto grosso y trabajó los temas a la manera de variaciones y una fuga.Esta obra permitió a Daniel Rowland eIan Belton, en los violines, a Paul Cassidy en la viola y a Jaqueline Thomas en el violonchelo lucir su refinado sonido, que se fusionó al timbre sedoso de la orquesta de cuerdas.

El Cuarteto Brodsky interpretó el "Concierto para orquesta y cuarteto de cuerdas", de Martinu. Foto: Cortesía Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, fotógrafo: Jaime Vaqueiro.

‘Encienden’ la Navidad

Al final de esta vibrante ejecución, la audiencia aplaudió a la OSUG y al cuarteto, que volvieron a tocar el mismo repertorio la noche del viernes en el Auditorio del Estado en Guanajuato.Enseguida, la Orquesta Sinfónica y el Coro del Teatro del Bicentenario encendieron el espíritu navideño con una interpretación emotiva de la segunda y cuarta suite de “The many moods of Christmas”, integradas por arreglos del compositor estadounidense Robert Russell Bennett (1894-1981) sobre tradicionales villancicos. Para este concierto, con excepción de “O Sanctissima” y “Joy to the world”, las canciones fueron traducidas y adaptadas al español por Jaime Castro Pineda, director del coro.

El Coro del Teatro del Bicentenario interpretó tradicionales villancicos.Foto: Cortesía Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, fotógrafo: Jaime Vaqueiro.

No te pierdas:

Los asistentes quedaron encantados con la agrupación vocal, integrada en su mayoría por jóvenes, cuyas voces se escucharon claras y ligeras. En estas piezas, los cantantes sobresalieron por su afinación y dicción, aunque la audiencia se quedó deseando un mayor volumen, pues resultaron casi inaudibles en los tutti orquestales; algo similar ocurrió con el equilibrio de las voces, pues las sopranos y contraltos destacaron más que el resto.No obstante, el coro y la orquesta lograron contagiar de la calidez de la Navidad al público, que quedó gratamente sorprendido por la caída de nieve artificial dentro de la sala. Aunque el recital terminó, la fiesta continuó afuera con un brindis y con la proyección de videos conmemorativos del octavo aniversario del Teatro del Bicentenario, uno de los recintos culturales más importantes del país.