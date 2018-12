Chivas se despide de Carlos Salcido

¡Gracias por tanto 'Capitán'! @carlossalcido7 finaliza su segunda etapa con el Rebaño Sagrado pic.twitter.com/hbGZXfZAiq — CHIVAS (@Chivas) December 17, 2018

No entra en planes

no vestirá más la casaca rojiblanca al finalizar el. Esto confirmóal despedir a uno de susde los últimos años por medio de un mensaje en redes sociales.Aunque la imagen demuestra el cariño que le tienen aen la institución, una despedida así sabe a poco luego de tantos años defendiendo los colores de la institución tapatía.La que finalizó en el, era la segunda etapa que el "Sa Sa" jugaba con, equipo al que llegó en 2001. Allí permaneció hasta 2006, cuando inició su aventura europea en el PSV Eindhoven; después jugó para el Fulham y regresó a México con Tigres.En 2014 se confirmó su regreso a, con quienes celebró dos campeonatos de Copa MX, una Supercopa y una Liga MX en el Clausura 2017 bajo las órdenes de Matías Almeyda.jugará mañana ante el Espérance Sportive de Túnez, duelo en el que estará en disputa el quinto lugar del "Mundialito"El anuncio que realizó, sin embargo, no sorprende demasiado, pues de acuerdo a Récord, el club jaliscience había hablado cony le había comentado que no entraba en planes para el Clausura 2019.El, sin embargo, parece que todavía no pasa por la cabeza de, quien dejaría apero defendería los colores de otro equipo.