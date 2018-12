La maldición de Comizzo o cómo Cruz Azul cayó en desgracia

2018-12-17 17:02:48 | LUIS GERARDO LUGO | @geraslugo

Los cementeros inventaron una palabra y no han podido crear una nueva historia para su gente

En la final del Invierno 97, Cruz Azul celebró su último campeonato, éste gracias al penal del arquero argentino sobre Carlos Hermosillo | Foto: Especial



La patada de Ángel Comizzo sigue doliendo en el Cruz Azul.

Sí, aquel golpe del portero del León sobre Carlos Hermosillo le dio a La Máquina su último título, pero al mismo tiempo fue el inicio de una maldición que ya cumplió 21 años y los días se siguen contando.

Nunca nos imaginamos que aquel "Gol de Oro" sólo precedía a una época de sombras, llantos y lamentos celestes.

Ha pasado tanto tiempo desde ese título que la imagen de aquel Cruz Azul campeón ya está enterrada por un olvido que se ha encargado de ponerle toneladas de tierra infértil.

Las nuevas generaciones que siguen a La Máquina no saben lo que es reír en serio.

Es más, ya los cementeros inventaron una palabra y no han podido crear una nueva historia para su gente.

Porque "cruzazulearla" es común en las finales y en los partidos de etapa regular. Esa palabra es una pesada cruz en un azul que fue pálido sobre el pasto del máximo escenario del futbol mexicano.

Si no era ahora, parece que no será nunca.

Lo que tuvo Pedro Caixinha en el Apertura 2018 fue un equipo lleno de nombres, sin embargo, fueron los hombres los que se achicaron ante unas Águilas que con poco en la gran final, se levantaron como el equipo más grande de nuestro país.

Desde el jueves pasado en la ida, desaparecieron en La Máquina sus piezas fundamentales y no encontró el carril en la vuelta. No hubo un Marcone seguro, no hubo un Elías desbordante, no hubo un Alvarado punzante, no hubo un Caraglio contundente y no hubo un Caixinha genio.

Fue una final realmente fea que únicamente vivió emociones gracias a los errores y no a los aciertos. Fue una final de las más pobres que hayamos visto.

Esto no demerita en nada lo que hizo el América a lo largo del torneo siendo el equipo que menos perdió y el que más anotó.

Y si bien tampoco podemos minimizar lo que logró Cruz Azul en el Apertura terminando como superlíder, la diferencia es que a los celestes lo anterior no les sirvió de nada.

Había una verdadera ilusión por ver al Cruz azul campeón en este torneo, sin embargo, no pudo escribir una historia alegre y sobre todo, no pudo superar la muralla mental que edifica una maldición como la que se sufre por más de dos décadas.

La patada de Comizzo sigue doliendo, pero ya no en el rostro de un celeste, duele también en el corazón de toda la afición cruzazulina que habla por la herida.



