2018-12-17 11:46:28 | SERGIO GARCÍA LEDESMA | Guanajuato, Guanajuato

Amigos del Balón vence a Santa Rosa 3-1 en la final de la categoría Sub 5 de la temporada 2018.

Los Amigos del Balón Sub 15 lograron el título en la Liga Municipal. Foto: Sergio García.