Se quejan en la cuenta de Magda Rodríguez



"Estuvo pésimo, sólo una pregunta le permitieron hacer a Gali"

"No me gustó porque no dejaban que hablara Galilea, no podía interactuar bien"

Galilea Montijo fue señalada en redes sociales pero esta vez por la participación que 'no tuvo', durante una entrevista que se tuvo con Jennifer Lopez.Primero fue humillada por los usuarios, por su escaso dominio del inglés durante la visita de Paris Hilton al programa Hoy, y ahora fue incluso apoyada por quienes vieron que no le dieron espacio para cumplir su sueño de hablar con la diva.Jennifer Lopez fue invitada al programa Despierta América, y se hizo un enlace en vivo para el programa Hoy, en el que Galilea Montijo fue la encargada de realizar la entrevista.Pero fue excluida de los reflectores y casi no pudo hablar. Los seguidores expresaron su inconformidad y reclamaron que a la conductora no la dejaron hacer nada.Rodríguez sólo subió la foto de las pantallas agradeciendo por el sueño hecho realidad, pero no se observaba la entrevista 'arriba' en redes sociales.