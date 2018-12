‘Roma’, cada vez más cerca del Oscar

Amada por la crítica internacional

, de, continúa su camino en ely el episodio más reciente fue escrito por, la cual colocó a la cinta biográfica del mexicano dentro de laspara contender en la categoríaLa Academia colocó un comunicado donde dio a conocer las nueve cintas que avanzarán a lapara merecer el Oscar."Roma", de, contenderá contra "Cold War", de Pawel Pawlikowski; "The Guilty", de Gustav Möller; "Never Look Away", de Florian Henckel von Donnersmarck; y "Shoplifters", de Hirokazu Kore-eda. El listado lo complementan "Pájaros de verano", de Ciro Guerra y Cristina Gallego; "Ayka", dirigida por Sergey Dvortsevoy; "Capernaum", de Nadine Labaki; y "Burning", de Lee Chang-dong.La cinta de Cuarón cuenta con la actuación de, Diego Cortina Autrey, Daniela Demesa, Carlos Peralta, Marco Graf, Verónica García, Jorge Antonio Guerrero Martínez y Nancy García.La crítica especializada alrededor del mundoSon pocas las críticas negativas que ha recibido la película que en la 75 edición delganó elA inicios de diciembre se dio a conocer que "Roma" aspiraría a tres